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مرکز نے جموں کشمیر کے معدنی وسائل فروخت کرنے کے لیے دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا، کانگریس کا الزام
ناگرا کے مطابق، مرکزکا جموں و کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کا حصہ تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 22, 2026 at 7:02 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): ’اسٹاپ ووٹ چوری‘ مہم کے تحت آل انڈیا کانگریس کمیٹی (اے آئی سی سی) کے پلوامہ مبصر کلجیت سنگھ ناگرا نے جمعرات کو ٹاؤن ہال پلوامہ میں ضلع کانگریس یونٹ کے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر انہوں نے پارٹی کے آئندہ پروگراموں کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دی۔
اجلاس میں ضلع کانگریس صدر پلوامہ عمر جان سمیت پارٹی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے۔
پلوامہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے آئی سی سی مبصر کلجیت سنگھ ناگرا نے بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) پر سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر کو دو یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ حکمت عملی کا حصہ تھا، جس کا مقصد خطے کے بڑے اور چھوٹے معدنی وسائل کو فروخت کرنے کی راہ ہموار کرنا تھا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد سے بی جے پی کی سیاست کے باعث جموں و کشمیر سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطوں میں شامل رہا ہے۔
ووٹروں کے نام انتخابی فہرستوں سے حذف کیے جانے کے معاملے پر ناگرا نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کا استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے ووٹروں کے نام مبینہ طور پر حذف کیے جانے کے عمل کو عوام کے جمہوری حقوق اور آئینِ ہند پر براہِ راست حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ کانگریس سمیت انڈیا بلاک ملک بھر میں متعدد پروگرام منعقد کرے گا، جن کا مقصد عوام کو بی جے پی کی پالیسیوں اور سیاسی حکمتِ عملی سے آگاہ کرنا ہے۔ ناگرا نے الزام لگایا کہ بی جے پی کی پالیسیاں ملک کو دوبارہ برطانوی دورِ حکومت جیسے حالات کی طرف لے جا رہی ہیں۔
کلجیت سنگھ ناگرا نے مزید کہا کہ انڈیا بلاک یکم نومبر کو نئی دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک بڑی احتجاجی ریلی منعقد کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس ریلی کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس احتجاج کے ذریعے ملک بھر میں آئینِ ہند اور عوام کے جمہوری حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔
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