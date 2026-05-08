مرکز کا بڑا فیصلہ، جموں کشمیر کے ایل جی کو عوامی تحفظ کے واقعات کے دوران ٹیلی کام خدمات پر کنٹرول کی اجازت
مرکزی حکومت نے عوامی تحفظ کے واقعات کے دوران جموں کشمیر کے ایل جی کو ٹیلی کام خدمات پر کنٹرول کی اجازت دے دی ہے۔
Published : May 8, 2026 at 11:33 AM IST
سرینگر: مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے اختیارات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب لیفٹیننٹ گورنر کو جموں و کشمیر میں ٹیلی کام خدمات پر کنٹرول استعمال کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں۔
اس ضمن میں سرکاری نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر کے پاس پبلک سیفٹی ایونٹس یا قومی ایمرجنسی کے دوران یونین ٹیریٹری میں ٹیلی کام سروسز کو بند کرنے، سگنلز کو روکنے اور میسجز کو ڈکرپشن (خفیہ تحریر کو سمجھنا) کرنے کے اختیارات حاصل ہیں۔
آئین کے آرٹیکل 239 کی شق ایک کا حوالہ دیتے ہوئے، صدر جمہوریہ نے لیفٹیننٹ گورنر کو ہدایت کی کہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 (2023 کا 44) کے سیکشن 20 کی ذیلی دفعہ دو کے تحت اختیارات کا استعمال کریں اور ریاستی حکومت کے کام کو انجام دیں۔ اس میں لیفٹیننٹ گورنر اتھارٹی کو عوامی تحفظ یا قومی سلامتی کے مفاد میں انٹرسیپٹ کو کنٹرول کرنے یا ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو معطل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
گزٹ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ، "آئین کے آرٹیکل 239 کی شق ایک کی پیروی میں، صدر اس کے ذریعے یہ ہدایت کرتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے مرکزی علاقے کا ایڈمنسٹریٹر (چاہے لیفٹیننٹ گورنر کے نام سے جانا جاتا ہے) صدر کے تابع ہوگا اور اگلے احکامات تک، اختیارات کا استعمال کرے گا اور ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 2023 (2023 کا 44) کے سیکشن 20 کی ذیلی دفعہ دو کے تحت مذکورہ یونین ٹیریٹری کے اندر ریاستی حکومت کے کاموں کو انجام دے گا۔
مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر میں، لیفٹیننٹ گورنر کے پاس محکمہ داخلہ سمیت کلیدی اختیارات ہیں۔
