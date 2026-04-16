سنگھ پورہ وائلو اور سدھ مہادیو درنگہ ٹنل منصوبوں کو مرکزی سرکار کی منظوری
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹنل پروجیکٹس کی منظوری پر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا۔
Published : April 16, 2026 at 7:02 AM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر میں قومی شاہراہ NH-244 پر دو بڑے ٹنل منصوبوں کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جن میں دو ٹیوبوں پر 12.85 کلو میٹر پر مشتمل سدھ مہادیو درنگہ ٹنل ادھمپور اور 38.61 کلومیٹر کی سنگھ پورہ وائلُو اننت ناگ ٹنل شامل ہیں۔ ان منصوبوں کی مجموعی لاگت تقریباً 9,779.42 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔
سنگھ پورہ وایلُو ٹنل پروجیکٹ، جو طویل عرصے سے تاخیر اور غیر یقینی صورت حال کا شکار تھی، کو منظوری ملنے سے ایک بار پھر چناب ویلی اور جنوبی کشمیر کے عوام میں امید اور خوشی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ اہم پروجیکٹ پہلی بار سال 2017 میں منظور کیا گیا تھا اور سال 2021 میں اس کی دوبارہ توثیق کی گئی، تاہم انتظامی، مالی اور تکنیکی رکاوٹوں کے باعث کئی برسوں تک اس پر کام رکا رہا، حالانکہ اراضی حصول کے عمل میں نمایاں پیش رفت ہو چکی تھی۔
یہ ٹنل اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے ذریعے کشتواڑ اور اننت ناگ اضلاع کے درمیان تمام موسموں میں رابطہ ممکن ہوگا۔ اس وقت ان علاقوں کے درمیان آمد و رفت زیادہ تر موسمی سڑکوں پر منحصر ہے جو سردیوں میں اکثر بند ہو جاتی ہیں۔ اس ٹنل کی تعمیر سے سفر کا وقت اور فاصلہ نمایاں طور پر کم ہوگا اور سال بھر محفوظ اور آسان سفر ممکن ہو سکے گا۔
حال ہی میں اسمبلی اجلاس کے دوران اس پروجیکٹ کا معاملہ دوبارہ اٹھایا گیا، جہاں عوامی نمائندوں نے اس کی اہمیت پر زور دیا اور اس کی جلد تکمیل کی امید ظاہر کی۔ اس پیش رفت کو عوام کے دیرینہ مطالبات کی تکمیل کی جانب ایک مثبت قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ناقص سڑک رابطوں کی وجہ سے لوگ طویل عرصے سے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
صرف رابطہ ہی نہیں بلکہ یہ پروجیکٹ معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بھی نہایت اہم ثابت ہوگا۔ اس سے تجارت کو فروغ ملے گا، خاص طور پر زرعی اور باغبانی مصنوعات کی ترسیل آسان ہوگی۔ اس کے علاوہ سیاحت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے کیونکہ کشتواڑ اور اننت ناگ کے خوبصورت مگر کم دریافت شدہ علاقوں تک رسائی بہتر ہوگی۔
سیاسی و سماجی حلقوں میں اس فیصلے کا خیرمقدم
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹنل پروجیکٹس کی منظوری پر وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر نتن گڈکری کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم بنیادی ڈھانچے کے منصوبے چناب ویلی اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رابطہ نظام کو مضبوط بنانے، ہمہ موسمی رسائی کو یقینی بنانے اور معاشی ترقی کو تیز کرنے میں کلیدی کردار ادا کریں گے
مقامی سیاسی رہنما اور سابق ڈی ڈی سی ممبر ویری ناگ پیر شہباز نے کہا کہ یہ صرف ایک سڑک منصوبہ نہیں بلکہ خطے کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے لائف لائن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرنگ کی تکمیل سے موسمِ سرما میں مشکلات کم ہوں گی اور سیاحت و تجارت کو نمایاں فروغ مل سکتا ہے، یہ ٹنل صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع تک رسائی کو بہتر بنا کر مجموعی علاقائی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ دور دراز علاقوں میں انتظامی رسائی اور ہنگامی خدمات کی فراہمی بھی مزید مؤثر ہو سکے گی۔
انہوں نے کہا کہ سنگھ پورہ ویلُو ٹنل پروجیکٹ کی دوبارہ منظوری کئی سال کی تاخیر کے بعد ایک اہم پیش رفت ہے۔ اگر اسے بروقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیا گیا تو یہ منصوبہ نہ صرف خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے بلکہ ترقی اور خوشحالی کی نئی راہیں بھی ہموار کرے گا۔۔ انہوں نے منصوبے پر جلد از جلد عملی کام شروع کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔
واضح رہے کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے سنہ 2023 میں وائلو سنگھ پورہ ٹنل کے لیے ٹینڈر طلب کیے تھے، تاہم یہ عمل سال 2024 میں اس وقت منسوخ کر دیا گیا جب وزارتِ داخلہ نے سب سے کم بولی دینے والے کو کلیئرنس دینے سے انکار کیا۔ ٹرانس ریل لائٹنگ اور آذربائیجان کی کمپنی، ایوراسکون، (EVRASCON) کو مشترکہ طور پر منصوبہ مکمل کرنا تھا، مگر دونوں کمپنیوں کے درمیان بینک گارنٹی کے معاملے پر اختلافات سامنے آئے۔
بعد ازاں یہ قیاس آرائیاں بھی ہوئیں کہ پبلک انویسٹمنٹ بورڈ (PIB) نے لاگت اور تکنیکی خدشات کی بنیاد پر منصوبے کو مسترد کر دیا ہے، جس کے بعد سیاسی اور عوامی سطح پر تنقید کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاہم این ایچ آئی ڈی سی ایل (NHIDCL) حکام کا کہنا تھا کہ انہیں اس طرح کے کسی باضابطہ مسترد ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔
اکتوبر سال 2025 میں اس منصوبے سے متعلق نئی پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب اسمبلی سیشن کے دوران ایم ایل اے پیارے لال شرما نے اس بارے میں سوال اٹھایا۔ جواب میں نائب وزیرِ اعلیٰ سریندر چودھری نے بتایا کہ ٹنل منصوبے کی دوبارہ منظوری کے لیے اقدامات جاری ہیں، جس سے منصوبے سے متعلق خدشات میں کمی آئی ہے۔
حکام کے مطابق وائلو سے اہلن تک ٹنل کو جوڑنے والی رابطہ سڑک کے لیے زمین کا حصول مکمل کیا جا چکا ہے، جس کے لیے 78 کروڑ روپے منظور ہوئے تھے، اور متاثرہ دیہاتیوں کو زیادہ تر معاوضہ بھی ادا کیا جا چکا ہے۔
