سرینگر ایئرپورٹ کی توسیع کا اعلان، جدید سول انکلیو کو دی مرکز نے منظوری
نئے منصوبے سے مسافروں کی سہولتوں میں اضافہ اور سیاحتی سرگرمیوں کو تقویت ملنے کی توقع ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 24, 2026 at 6:03 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے سرینگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی توسیع اور مسافروں کے لیے جدید سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے ایک بڑے منصوبے کو منظوری دی ہے۔ اس منصوبے کے تحت سرینگر ہوائی اڈے پر نیا ’’سول انکلیو‘‘ تعمیر کیا جائے گا جس پر 1677 کروڑ روپے خرچ ہونے کا تخمینہ ہے۔
ائیرپورٹ کی توسیع کا یہ فیصلہ منگل کو وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں ہوئے کابینہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کے اجلاس میں لیا گیا۔ بعد ازاں مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات، اشونی ویشنو، نے پریس بریفنگ میں اس کی تفصیلات شیئر کیں۔
مرکزی حکومت کے مطابق ’’اس منصوبے کا مقصد وادی کشمیر کی فضائی رابطہ سروس کو مزید مضبوط بنانا ہے اور مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ایئرپورٹ کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرنا مقصود ہے۔‘‘ سرینگر شہر سے تقریباً 12 کلومیٹر دور واقع یہ ہوائی اڈہ بھارتی فضائیہ کے بڈگام ایئربیس کے احاطے میں قائم ہے اور اس کا انتظام ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا کے پاس ہے۔
منظور کیے گئے نئے منصوبے کے تحت تقریباً 73 ایکڑ رقبے پر ایک نئی ٹرمینل کی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ حکام کے مطابق ’’یہ ٹرمینل مصروف ترین اوقات میں بیک وقت قریب تین ہزار مسافروں کو سنبھال سکے گا جبکہ سالانہ ایک کروڑ مسافروں کی گنجائش رکھی گئی ہے۔‘‘
توسیع میں ایئرپورٹ پر طیاروں کی پارکنگ کی سہولت میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور مجموعی طور پر 15 طیاروں کیلئے پارکنگ بے دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک ہزار گاڑیوں کیلئے ملٹی اسٹوری پارکنگ تعمیر کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے تاہم رن وے بدستور بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال رہے گی۔
جدید طرز تعمیر اور کشمیری ثقافت کا امتزاج
حکام کا کہنا ہے کہ نئے ٹرمینل کے ڈیزائن میں جدید طرز تعمیر کے ساتھ ساتھ کشمیری ثقافت کی جھلک بھی نمایاں رکھی جائے گی اور جدید طرز تعمیر و کشمیری ثقافت کا حسین امزاج دیکھنے کو ملے گا۔ نئی عمارت میں مقامی دستکاری خاص کر لکڑی اور روایتی ڈیزائن شامل کیے جائیں گے تاکہ ایئرپورٹ کی شناخت مقامی رنگ و ثقافت کے ساتھ جڑی رہے۔
منصوبے میں ماحول دوست اقدامات کو بھی اہمیت دی گئی ہے، جن میں بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کا نظام، قدرتی روشنی کا زیادہ استعمال اور مقامی تعمیراتی مواد کا استعمال شامل ہے تاکہ توانائی کے استعمال کو کم کیا جا سکے۔
سرکاری بیان کے مطابق ایئرپورٹ کی توسیع سے سیاحت کو بھی فروغ ملنے کی توقع ہے اور ڈل جھیل، مغل باغات اور پری محل جیسے مشہور سیاحتی مقامات تک رسائی مزید آسان ہوگی۔ حکام کا ماننا ہے کہ ’’اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور خطے میں معاشی سرگرمیوں کو بھی تقویت ملے گی۔‘‘
حکومت کے مطابق یہ منصوبہ سرینگر ایئرپورٹ کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کو عالمی سطح پر ایک اہم سیاحتی مرکز کے طور پر مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
