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چیف سیکرٹری کی تعیناتی کو لیکر مرکز نے دوہرا معیار اپنایا، رفیق احمد نایک
رفیق نایک نے کہا کہ مرکز کشمیر کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہے اور اپنے من پسند افسران کو یہاں تعینات کر رہا ہے۔
Published : October 25, 2026 at 6:46 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) مرکزی وزارت داخلہ نے ایک اہم انتظامی ردوبدل کرتے ہوئے سینئر آئی اے ایس افسر ڈاکٹر سجن سنگھ یادو کو جموں و کشمیر کا نیا چیف سکریٹری مقرر کیا ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے 24 اکتوبر 2026 کو جاری کردہ سرکاری حکم نامے کے مطابق، مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔
تاہم اس مرکزی فیصلے کو لیکر جموں وکشمیر کے سیاسی حلقوں میں مختلف آرا سامنے آرہی ہے۔ پی ڈی پی لیڈر وممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے اس فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جموں وکشمیر کیڈر کے افسران کو جو چیف سیکرٹری بننے کی دوڈ میں شامل تھے کو نظر انداز کرنا اخلاقی طور درست نہیں ہے ۔نائک نے اتوار کو ترال میں ای ٹی وی بھارت کے ساتھ ایک خصوصی انٹریو میں ان خیالات کا اظہارکیا۔
رفیق نایک نے بتایاکہ کہ اٹل ڈلو جو کہ اب نوکری سے سبکدوش ہو رہے ہیں کے چیف سیکرٹری بننے کے بعد جموں وکشمیر کے لوگوں کا وقار بڑھ گیا تھا اور اب جو چار لوگ اس دوڈ میں شامل تھے ان کو نظر انداز کرنا بہتر نہیں ہے۔ تاہم اس فیصلے سے یہ بات عیاں ہو رہی ہے کہ مرکز کشمیر کو اپنے زاویے سے دیکھ رہا ہے اور اپنے من پسند افسران کو یہاں تعینات کر رہا ہے جو کہ بیوروکریسی کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔
فاروق عبداللہ کے پاکستان کے بارے میں دیے گئے بیان پر رفیق احمد نایک نے کہا کہ فاروق عبداللہ ایک عمر رسیدہ سیاستدان ہیں اورکبھی کبھار ایسے بیانات دے رہے ہیں ۔انہوں نے کہا کہ ایسے بیانات کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین ہمارے ہمسائے ہیں اور بہتری اسی میں ہے کہ دونوں ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں ۔کیونکہ خطے میں مجموعی ترقی کے لیے تمام ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات وقت کی ضرورت ہے۔