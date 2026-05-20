ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سینٹرل یونیورسٹی کشمیر نے ہفتے اور جمعہ کو آن لائن موڈ میں کلاسز کا کیا اعلان
یہ فیصلہ 13 مئی کو وائس چانسلر کی صدارت میں ہونے والے ڈین کمیٹی کے اجلاس کی سفارشات کے بعد کیا گیا۔
Published : May 20, 2026 at 12:56 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے کفایت شعاری کے اقدامات کے طور جمعہ اور سنیچر کو آن لائن کلاسز اور غیر تدریسی عملے کے لیے گھر سے کام کرنے کا اعلان کیا۔اس حوالے سے یونیورسٹی کی جانب سے باضابطہ طور ایک حکم نامہ جاری کیا ہے۔
سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے جمعہ اور ہفتے کو آن لائن موڈ میں کلاسز کا اہتمام کرنے کا اعلان کیا ہے۔ایسے میں آن لائن ٹیچنگ اینڈ ورک فرام ہوم (ڈیبلو ایف ایچ ) کا انعقاد کرے گی اور تدریسی اور غیر تدریسی عملے کے لیے یہ اقدام کفایت شعاری کے طور عمل میں لایا جارہا ہے۔
ایسے میں یہ فیصلہ 13 مئی کو وائس چانسلر کی صدارت میں ہونے والے ڈین کمیٹی کے اجلاس کی سفارشات کے بعد کیا گیا۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے مزید کہا کہ جمعہ کو طے شدہ تمام عملی اجزاء اور لیبارٹری کی کلاسوں کو جمعرات کی دوپہر تک دوبارہ شیڈول کیا جائے گا تاکہ بغیر کسی رکاوٹ کے تعلیمی سرگرمیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔
یونیورسٹی نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ ہدایات کی فزیبلٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے آن لائن موڈ کے ذریعے پی ایچ ڈی وائی وا کے امتحانات اور ورکشاپس کا انعقاد کیا جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ناگزیر حالات میں مجاز اتھارٹی کی منظوری سے آف لائن موڈ کی اجازت دی جا سکتی ہے۔