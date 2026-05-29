سنٹرل یونیورسٹی کشمیر میں یکم جولائی سے ہوگی گرمائی تعطیلات

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 29, 2026 at 10:47 AM IST

سرینگر (پرویزالدین ): سنٹرل یونیورسٹی کشمیر نے یکم جولائی سے 10 جولائی تک گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ ایسے میں یکم جولائی سےشروع ہونے والے گرمائی تعطیلات 10 روز تک جاری رہے گی۔ یونیورسٹی کی جانب سے اس حوالے سے باضاطہ طور نوٹیفیکشن جاری کر دی گئی ہے۔ یونیورسٹی نے 2026-27 کے تعلیمی سیشن کے لیے اپنے منظور شدہ تعلیمی کیلنڈر کے مطابق یکم جولائی سے 10 جولائی 2026 تک گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔

نوٹیفیکشن کے مطابق گرمائی تعطیلات اگرچہ 10 روز تک جاری رہے گی تاہم معمول کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیاں 13 جولائی سے بحال ہوگی۔ ادھرگرمائی تعطیلات کے دوران ریسرچ سکالرز کے دیگر طلباء کے لیے آن لائن سہولیات دستیاب رکھی گئی ہیں۔وہیں یونیورسٹی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سبھی ڈینز، سربراہان، پرنسپلز، ڈائریکٹر کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ مختلف شعبہ جات اس دوران انتظامی کام کاج کے لیے فعال رہیں گے۔

سرکلر میں کہا گیا ہے کہ ریسرچ اسکالرز اور پراجیکٹ اسٹاف اپنی تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیاں آن لائن موڈ کے ذریعے متعلقہ ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹس، پرنسپل انویسٹی گیٹرز یا کنٹرولنگ آفیسرز کی نگرانی میں جاری رکھیں گے۔

واضح رہے کہ وادی کشمیر میں چند دنوں سے درجہ حرارت میں اضافہ ہورہا ہے جبکہ دن میں دھوپ رہنے کے باوجود شام کے اوقات میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں کہیں پر بارشیں بھی ہورہی ہیں۔

