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مرکزی ٹیم نے ڈوڈہ اور کشتواڑ میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لیا
IMCT نے ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کے ان علاقوں کا دورہ کیا جو لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کے واقعات سے متاثر ہوئے ہیں۔
By PTI
Published : November 27, 2026 at 8:46 AM IST
جموں: مانسون کی شدید بارشوں، اچانک آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے اور امدادی و بحالی کی کوششوں کا جائزہ لینے کے لیے، ایک بین الوزارتی مرکزی ٹیم (آئی ایم سی ٹی) نے جمعرات کو ڈوڈہ اور کشتواڑ اضلاع کے ان علاقوں کا دورہ کیا جو لینڈ سلائیڈنگ اور بادل پھٹنے کے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ حکام کے مطابق، وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری گیا پرساد کی قیادت میں اس ٹیم نے ڈوڈہ ضلع کے علاقے ’تھاٹری‘ اور کشتواڑ کے علاقے ’چھترو‘ کا دورہ کیا۔ وہاں انہوں نے زمینی صورتحال کا معائنہ کیا اور عوامی بنیادی ڈھانچے اور مقامی آبادی کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ ڈوڈہ میں، ٹیم نے اچانک آنے والے سیلابوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والی تباہی کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے عوامی بنیادی ڈھانچے، ضروری خدمات اور مقامی آبادی پر ان واقعات کے اثرات کے بارے میں براہ راست جانکاری اکٹھی کیں۔
اس سے قبل، ٹیم نے ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے احاطے میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے دوران، ڈپٹی کمشنر کرشن لال نے انہیں موجودہ صورتحال، مشکل جغرافیائی خطے، دریائے چناب میں پانی کی سطح، سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصانات، جاری بحالی کے اقدامات، اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے ہونے والے مجموعی نقصانات کے بارے میں بریفنگ دی۔ مرکز کی ٹیم کو اہم بنیادی ڈھانچے، بشمول سڑکوں، پلوں، بجلی کے نظام اور پانی کی فراہمی کے منصوبوں کو پہنچنے والے نقصانات سے آگاہ کیا گیا۔ انہیں متعلقہ محکموں کی جانب سے کی جانے والی بحالی اور بازآبادکاری کے کاموں کی پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا گیا۔
ڈپٹی کمشنر نے خاص طور پر تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی بحالی میں درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے اور ضروری خدمات کی بحالی کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ اجلاس میں آفات سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے اختیار کیے گئے احتیاطی اقدامات، نیز تیاری اور جوابی کارروائی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
کشتواڑ میں، ڈپٹی کمشنر پنکج کمار شرما نے مرکزی ٹیم کے سامنے ایک تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی۔ انہوں نے بادل پھٹنے ، شدید بارشوں، اچانک سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں سڑکوں، پلوں، بجلی کے بنیادی ڈھانچے، پانی کی فراہمی کے منصوبوں اور عوامی و نجی املاک کو پہنچنے والے نقصان کی تفصیلات بیان کیں۔ انہوں نے ٹیم کو ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے جانے والے امدادی، بحالی اور تعمیرِ نو کے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ، انہوں نے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ضروری خدمات اور سڑکوں کے رابطوں کی بحالی میں درپیش چیلنجوں پر روشنی ڈالی۔
اس کے بعد، ٹیم نے چھترو سب ڈویژن کے ان علاقوں کا دورہ کیا جو بادل پھٹنے کے واقعات سے متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے متاثرہ چھ مقامات میں سے تین کا معائنہ کیا تاکہ سڑکوں، بنیادی ڈھانچے، پانی کی فراہمی کے منصوبوں اور دیگر اہم سہولیات کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لیا جا سکے۔
معائنہ کیے گئے مقامات میں اگست 2026 میں بادل پھٹنے سے متاثر دگہ، جولائی 2026 میں بادل پھٹنے سے تباہ ہوئی گزر سے گرینال تک جانے والی رابطہ سڑک اور اگست 2026 میں بادل پھٹنے سے متاثر ہوئی چھترو میں تحصیل کمپلیکس کے قریب ہیلی پیڈ سے گزر کی جانب جانے والی رابطہ سڑک شامل ہیں۔
ٹیم نے جاری بحالی اور امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا، جو متاثرہ خاندانوں کی مدد کرنے اور اہم رابطوں نیز ضروری خدمات کو بحال کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔
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