ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سنٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) نے اپنے 36 ویں یوم تاسیس کی تقریب ہیڈکوارٹر لیتہ پورہ منعقد کی
Published : April 3, 2026 at 6:10 PM IST
ترال: (شبیر بھٹ) یوم تاسیس کی تقریب پر سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی براے جنوبی کشمیر شری نرویر سنگھ بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے جبکہ سی آر پی ایف 110 بٹالین کے سی او بی آر مینا نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے دیگر اعلی افسر ان کے علاوہ فوج اور عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس مو قع پر ایک میلے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا جس میں مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے جبکہ مختلف ریاستوں کے اسٹالز کے علاوہ سی آر پی ایف کے چاق وچوبند دستوں نے مختلف کرتب دکھا کر میلے کو یادگار بنا دیا۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے سی آر پی ایف 110 بٹالین کے انسپکٹر سشیل شرما نے بتا یا کہ یوم تاسیس کی تقریبات شایان شان طریقے سے انجام دی گئی جس میں جوانوں نے خاصی دلچسپی دکھائی اور آج ہم نے ان جوانوں کو یاد کیا جنہوں نے ملک کے لیے اپنا لہو پیش کیا۔
سی او 110 بٹالین بی آر مینا نے بتایا کہ سی آر پی ایف کی جانب سے آج کا دن اس لیے منایا گیا تاکہ اس بٹالین کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ پلوامہ حملے میں جاں بحق اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی پروگرام منعقد ہوگا۔
