سنٹرل ریزرو پولیس فورس 84 Bn نے رامبن ڈسٹرکٹ U کے کرما میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا

سنٹرل ریزرو پولیس فورس 84 Bn نے رامبن ڈسٹرکٹ U کے کرما میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا۔

مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 18, 2026 at 9:34 AM IST

رامبن، جموں وکشمیر (نواز رونیال): مرکز کے زیر اہتمام جموں و کشمیر کے سنٹرل ضلع رامبن کے دور افتاد علاقہ کڑما ڈھلواس میں سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کی 84ویں بٹالین کی جانب سے ایک روزہ مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جس میں خواتین، بچوں اور بزرگوں سمیت 250 سے زیادہ ضرورت مند دیہاتی ضرورت مند مستفید ہوئے۔

کیمپ کا افتتاح بٹالین کے کمانڈنٹ شری این رنبیر سنگھ نے کیا۔ کیمپ کا آغاز کمانڈنٹ این رنبیر سنگھ کی جانب سے سیکنڈ ان کمانڈ وکرم سنگھ، سیکنڈ ان کمانڈ اروند کمار ڈکشٹ اور اسسٹنٹ کمانڈنٹ روپ رام مینا کی موجودگی میں عمل میں آیا۔ تقریب میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

انتہائی ضروری صحت کی دیکھ بھال کے لیے مفت ادویات

اس تقریب کے دوران، پنچایت کڑما اور ڈھلواس کے ملحقہ دیہات کے مکینوں کو مفت طبی معائنہ اور ادویات فراہم کی گئیں، جو ضلع ہیڈ کوارٹر رامبن سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع دور افتادہ علاقہ ہے۔ جہاں انتہائی ضروری صحت کی دیکھ بھال کے لیے مفت طبی و ادویات کی معاونت پیش کرنے کی ضرورت ہے۔

سینکڑوں مریضوں کا علاج مفت

مقامی لوگوں نے سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آئندہ بھی اس طرح کے کیمپ منعقد کرنے کی گزارش کی۔ سنٹرل ریزرو پولیس فورس (CRPF) کی جانب سے گزشہ سال بھی اس طرح کے کیمپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ جس سے سینکڑوں مریضوں کا علاج کیا گیا تھا۔

ملک کی تعمیر اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کا تحفظ

اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ نے کہا کہ سی آر پی ایف، سب سے بڑی نیم فوجی دستے نے ملک کی تعمیر اور ملک کے اتحاد اور سالمیت کے تحفظ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے فورس اور مقامی آبادی کے درمیان تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے ملک بھر میں CRPF کے ذریعے شروع کیے گئے مختلف شہری کارروائیوں اور سماجی رابطے کے پروگراموں پر روشنی ڈالی۔ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد دور دراز علاقوں میں رہنے والے ضرورت مند دیہاتیوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے کیا گیا تھا۔

گاؤں والوں کے لیے مفت فرسٹ ایڈ کٹ باکس

کرما گاؤں اور ملحقہ علاقوں کے بزرگ افراد، خواتین اور بچوں سمیت 300 سے زائد افراد نے میڈیکل کیمپ سے استفادہ کیا۔ ڈاکٹر انو گورکے، SMO/DC اور 84 Bn CRPF کے AC/MO ڈاکٹر برنمول سنگھ کی خدمات نے کیمپ کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا۔ تمام مستحقین کو مفت علاج، طبی ٹیسٹ جیسے ای سی جی، خون اور شوگر کے ٹیسٹ کے ساتھ ادویات بھی فراہم کی گئیں۔

بنیادی ادویات کے ساتھ ایک مفت فرسٹ ایڈ کٹ باکس بھی ایک ممتاز شہری اور گاؤں کے ہیلتھ ورکر کے حوالے کیا گیا۔ گاؤں والوں نے اپنے دور دراز گاؤں میں پہلا مفت طبی کیمپ منعقد کرنے کے لیے 84 بلین CRPF کا شکریہ ادا کیا۔

