مرکزی نوڈل افسر بھوپندر کمار کا ایسپائریشنل بلاک اچھگوزہ کا دورہ، متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ مختلف موضوعاتی شعبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال

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مرکزی نوڈل افسر بھوپندر کمار کا ایسپائریشنل بلاک اچھگوزہ کا دورہ، متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ مختلف موضوعاتی شعبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال
بھوپندر کمار نے کہا کہ ایسپائریشنل بلاک کی مجموعی کارکردگی کو وقت کے ساتھ بہتر بنانا مقصد ہے۔
Published : September 28, 2026 at 3:35 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق) مرکزی نوڈل افسر بھوپندر کمار نے ایسپائریشنل بلاک اچھگوزہ کا دورہ کرتے ہوئے مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کے ساتھ تفصیلی میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد ایسپائریشنل بلاک کی کارکردگی کا جائزہ لینا اور مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا مشاہدہ کرنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران تمام متعلقہ محکموں کے افسران کے ساتھ مختلف موضوعاتی شعبوں پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ ہر شعبے میں اب تک کی گئی کارروائی، حاصل ہونے والی پیش رفت اور موجود خامیوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ ان خامیوں کو دور کرنے اور کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔
بھوپندر کمار نے کہا کہ ایسپائریشنل بلاک کی مجموعی کارکردگی کو وقت کے ساتھ بہتر بنانا مقصد ہے، جس کے لیے تمام متعلقہ محکموں کو اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے انجام دینا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ صحت، تعلیم اور سماجی شعبے سمیت مختلف بنیادی موضوعاتی شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ ان شعبوں میں افسران کی جانب سے کیے گئے کام اور اب تک کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔
مرکزی نوڈل افسر نے کہا کہ جائزے کے دوران کچھ خامیوں اور بہتری کے امکانات کی نشاندہی کی گئی ہے، جن پر آئندہ دنوں میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آج کی میٹنگ میں لیے گئے فیصلوں پر مؤثر عملدرآمد ہوگا اور اگلی جائزہ میٹنگ کے دوران ایسپائریشنل بلاک اچھگوزہ کی کارکردگی میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی۔