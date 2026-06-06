ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مرکزی سرکار جلد جموں و کشمیر میں کراپ انشورنس اسکیم نافذ کرے: بی جے پی کسان مورچہ

بھاجپا کسان مورچہ کے ایک عہدیدار نے کہاکہ کراپ انشورنس سے قدرتی آفات یا موسمی نقصانات کی صورت میں کسانوں کو مالی تحفظ ملے گا۔

پلوامہ میں بی جے پی کسان مورچہ کی میٹنگ
پلوامہ میں بی جے پی کسان مورچہ کی میٹنگ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 6, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ (سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ میں آج بی جے پی کسان مورچہ کے عہدیداران کی ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے شرکت کی۔ اس موقعے پر پارٹی کے کارکنان بھی موجود تھے۔ اجلاس کے دوران کسانوں نے زراعت سے متعلق اپنے درپیش مسائل اور مشکلات کسان مورچہ کے عہدیداران کے سامنے پیش کیں۔

میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کسان مورچہ کے جنرل سیکرٹری صہیب ایوب نے کہا کہ کسانوں کو کیمیائی کھادوں اور زرعی ادویات کے بے جا استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نامیاتی اور متوازن طریقۂ کاشتکاری کو فروغ دینے سے زمین کی زرخیزی برقرار رہتی ہے اور فصلوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زمین کی صحت کا تحفظ نہ صرف بہتر پیداوار کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا۔

اس موقعے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کسان مورچہ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ حالیہ دنوں میں وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں ژالہ باری کے باعث میوہ جات اور دیگر فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو پارٹی نے مرکزی سرکار کے سامنے اٹھایا ہے اور کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ مرکزی سرکار جموں و کشمیر میں کراپ انشورنس اسکیم کے نفاذ پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت قدرتی آفات یا موسمی نقصانات کی صورت میں کسانوں کو مالی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ عہدیدار کے مطابق اس اسکیم کے نافذ ہونے سے کسانوں کو کافی فائدہ پہنچے گا اور ان کے معاشی نقصانات میں کمی آئے گی۔


مزید پڑھیں:

کراپ انشورنس کیلیے جموں کشمیر کے کسانوں کو کرنا پڑے گا مزید انتظار، جلد جاری ہونگے نئے ٹینڈر

TAGGED:

CROP INSURANCE SCHEME IN KASHMIR
BJP KISAN MORCHA DEMAND
CENTRAL GOVERNMENT
بی جے پی کسان مورچہ کشمیر
BJP KISAN MORCHA KASHMIR

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.