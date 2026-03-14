مرکزی حکومت ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، محبوبہ مفتی
محبوبہ نےمزید کہا کہ مسلم ممالک کو ایران کی حمایت کرنی چاہئیے کیونکہ تنازعات اور جنگ عالمی معیشت اور عالمی استحکام کو متاثر کرتی ہیں۔
Published : March 14, 2026 at 4:38 PM IST
سرینگر: (پرویز الدین) پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے ایران کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔سرینگر میں ہفتے کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ پارٹی کے سابق اراکان اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرار داد منظور کی گئی جس میں ایران کی حمایت کا اظہار کیا گیا ۔
انہوں نے عوام کی جانب سے ایرانی عوام کے ساتھ یکجہتی کے لیے پر امن احتجاج کرنے کو بھی سراہا اور لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایران کے عوام اور مسلم امہ کے لیے دعا کریں ۔ پی ڈی پی صدر نے کہ ایران اور کشمیر کے درمیان تاریخی اور ثقافتی روابط موجود ہیں اور اسلام بھی ایران کے ذریعے کشمیر پہنچا جو دونوں خطوں کے درمیان گہرے روحانی اور تہذیبی رشتوں کو ظاہر کرتا یے۔
محبوبہ نے مزید کہا کہ مسلم ممالک کو ایران کی حمایت کرنی چاہئیے کیونکہ تنازعات اور جنگ عالمی معیشت اور عالمی استحکام کو متاثر کرتی ہیں۔ محبوبہ مفتی نے جموں وکشمیر کے لیفٹینٹ گورنر منوج سنہا کی زیر قیادت انتظامیہ سے اپیل کی کہ احتجاج میں حصہ لینے والے افراد کی گرفتاری کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے اور جو لوگ اب بھی جیلوں میں بند ہیں انہیں رہا کیا جائے ۔
پی ڈی پی صدر نے سماجی کارکن سونم وانگچک کی نظر بندی ختم کئے جانے کے فیصلے کو خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام مثبت ہے تاہم ایسا قدم شروع میں ہی نہیں اٹھانا جانا چاہئیے تھا۔کیونکہ وانگ چک ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرتے رہے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے شبیر احمد شاہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بیٹی نے ان کی رہائی کے لیے قانونی جدوجہد کی ہے۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ کچھ لوگ عدالتوں سے رجوع کرکے راحت حاصل کرلیتے ہیں لیکن بہت سے معاشی طور پر کمزور قیدی ایسے ہیں جو قانونی جنگ لڑنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور انہیں بھی انصاف ملنا چاہئے۔