مرکزی حکومت نے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسے جلد پورا ہونا چاہئے'

جموں و کشمیر میں کانگریس پارٹی کو گراس روٹ لیول پرمضبوط کرنے، لوگوں کی شکایات اورمطالبات سننےکے لیےآؤٹ ریچ کیمپس کاانعقاد کر رہی ہے۔

مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ نے جے کے کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 25, 2025 at 4:40 PM IST

پلوامہ(سید عادل مشتاق): کانگریس لیڈر اور ایم ایل اے نوح چودھری آفتاب احمد خان نے کہا کہ مرکزی حکومت اور سپریم کورٹ نے جموں و کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ جلد پورا ہونا چاہیے۔ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کرنے اور جموں وکشمیر کے لوگوں کی شکایات اور مطالبات سننے کے لیے یوٹی میں مسلسل آؤٹ ریچ کیمپس کا انعقاد کر رہی ہے۔

جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں انچارج چودھری آفتاب احمد خان کی قیادت میں پارٹی نے بار ایسوسی ایشن، ٹریڈس ایسوسی ایشن، فروٹ ایسوسی ایشن اور ضلع کی کئی سرکردہ شخصیات سمیت کئی وفود سے ملاقات کی۔ ضلع کے مطالبات اور شکایات سنیں۔اس وران ضلع کے مسائل کو مختلف پلیٹ فارمز پر اٹھانے کا وعدہ کیا۔

مزید پڑھیں: کانگریس نے اننت ناگ میں سنگٹھن سِرجن ابھیان کی شروعات کی

میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے چودھری آفتاب احمد خان نے کہا کہ پارٹی کو مضبوط کرنے اور ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس جموں و کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے اور مرکز اور سپریم کورٹ کے وعدے کے مطابق ریاست کی جلد بحالی کا مطالبہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کا کانگریس پر بھروسہ ہے اور آنے والے سالوں میں پارٹی پھر سے ابھرے گی۔

