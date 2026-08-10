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غیر قانونی رہائش پزیر آبادی سے جڑی آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے مرکزی کمیٹی جموں پہنچی
کمیٹی 12 اگست تک جموں میں مختلف حکام اور متعلقہ فریقوں سے ملاقاتیں کرے گی۔
Published : August 10, 2026 at 10:55 PM IST
جموں: (اشرف غنائی) ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی تبدیلیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے تشکیل دی گئی چار رکنی اعلیٰ سطحی کمیٹی پیر کے روز تین روزہ دورے پر جموں پہنچ گئی۔ کمیٹی جموں و کشمیر میں آبادی کے بدلتے ہوئے رجحانات، غیر قانونی ہجرت اور اس سے متعلق دیگر عوامل کا جائزہ لے گی۔ جموں پہنچنے کے فوراً بعد جموں کشمیر کے چند سیول اور پولیس افسران نے جموں میں کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی اور جموں و کشمیر میں آبادیاتی صورتحال، سکیورٹی سے متعلق امور اور کمیٹی کی جانب سے جاری مشاورت پر تبادلہ خیال کیا۔
ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران جموں و کشمیر کے آبادیاتی پروفائل اور آبادی کے بدلتے ہوئے رجحانات سے متعلق تفصیلی پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی۔ کمیٹی 12 اگست تک جموں میں مختلف حکام اور متعلقہ فریقوں سے ملاقاتیں کرے گی۔ کمیٹی کے دورے کے دوران جموں کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی متوقع ہے، جن میں روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کی مبینہ رہائش والی بستیاں بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سرحد سے متصل حساس علاقوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا، جہاں آبادیاتی تبدیلیاں سکیورٹی اور انتظامی نقطۂ نظر سے اہم سمجھی جاتی ہیں ۔
مرکزی حکومت نے غیر قانونی ہجرت اور دیگر غیر معمولی عوامل کے نتیجے میں ہونے والی آبادیاتی تبدیلیوں کا مطالعہ کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے سفارشات پیش کرنے کی غرض سے مئی میں ریٹائرڈ جسٹس پرکاش پربھاکر ناولیکر کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی تھی۔
بتادیں کہ ملک کے زیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال 15 اگست کو اپنے یومِ آزادی خطاب میں ’’ہائی پاورڈ ڈیموگرافی مشن‘‘ کا اعلان کیا تھا جس کے بعد مرکزی کابینہ نے 11 ستمبر کو اس تجویز کو منظوری دی۔
کمیٹی میں مردم شماری کمشنر کے علاوہ تین ماہرین شامل ہیں، جن میں سابق آئی اے ایس افسر درگا شنکر مشرا، سابق آئی پی ایس افسر بالاجی سریواستو اور ماہر اقتصادیات شمیکا روی شامل ہیں، جبکہ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری (فارنرز-I) کمیٹی کے رکن سیکریٹری ہیں ۔ کمیٹی کا جموں کا دورہ ملک کے مختلف حصوں میں آبادیاتی رجحانات کا جائزہ لینے اور ہجرت و غیر قانونی امیگریشن سے متاثرہ علاقوں سے زمینی سطح پر معلومات حاصل کرنے کی وسیع تر مشق کا حصہ ہے۔ کمیٹی اپنی مشاورت اور جائزہ مکمل کرنے کے بعد مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹ اور سفارشات پیش کرے گی
دوسری جانب شیوسینا (یو بی ٹی) جموں و کشمیر یونٹ کی جانب سے منگل یعنی 11 اگست کو مرکزی حکومت کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کے جموں دورے کے حوالے سے پریس کانفرنس منعقد کی جائے گی ۔ پارٹی کی جانب سے جاری میڈیا دعوت نامے کے مطابق پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت کی کمیٹی کے دورے پر پارٹی کا موقف پیش کیا جائے گا۔
شیوسینا (یو بی ٹی) غیر قانونی روہنگیا اور بنگلہ دیشی شہریوں کو مقررہ مدت کے اندر ملک سے واپس بھیجنے اور انہیں پناہ، روزگار یا جعلی شناختی دستاویزات فراہم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دہرائے گی۔ بتادیں کہ پچھلے آٹھ سال سے جموں میں مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کی طرف سے جموں میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کے خلاف احتجاج کیا گیا اور مرکزی سرکار سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ انہیں جموں سے باہر نکال کر واپس ان کے ملک روانہ کرے۔