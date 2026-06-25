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اننت ناگ کے سرہامہ میں سینٹر آف ایکسی لینس فار لیونڈر اینڈ ایرومیٹک پلانٹس پروجیکٹ کاافتتاح
مقررین نےکہا کہ زراعت کے شعبہ کا دائرہ اب وسیع ہو گیا ہےاس سے منسلک سیکٹر میں کئی اہم اور نئے فصل متعارف ہوئے ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 10:54 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ کے سرہامہ لیونڈر فارم میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچرل اینڈ فارمنگ ویلفیئر کی جانب سے، سینٹر آف ایکسی لینس فار لیونڈر اینڈ ایرومیٹک پلانٹس کا افتتاح کیا گیا، اس پروجیکٹ کو 371.62 لاکھ کی لاگت سے تیار کیا جائے گا،پروجیکٹ کا افتتاح وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے کیا۔
ڈائریکٹر ایگریکلچر، چیف ایگریکلچر افسر اننت ناگ ، ایم اے بجبہاڑہ ڈاکٹر بشیر احمد ویری ،ایم ایل اے پہلگام الطاف احمد قلو ،ایم ایل اے شانگس ریاض احمد خان سمیت کئی دیگر محکموں کے افسران بھی اس موقعہ پر موجود رہے۔
افتتاحی تقریب کے بعد محکمہ زراعت کی جانب سے کھیت بچاؤ ابھیان کے تحت لیونڈر فارمنگ کے تناظر میں ایک پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا،جس میں مقامی کسانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ۔ اس موقعہ پر موجودہ کسانوں کو لیونڈر ،ایرو میٹک اینڈ میڈسنل پلانٹس کے فوائد کے بارے میں جانکاری اور بیداری فراہم کی گئی
مقررین نے کہا کہ زراعت کے شعبہ کا دائرہ اب وسیع ہو گیا ہے اس سے منسلک سیکٹر میں کئی اہم اور نئے فصل متعارف ہوئے ہیں ،لہذا کسانوں کو متبادل کے طور پر لیونڈر کی کاشتکاری پر بھی اپنی دلچسپی بڑھانی چاہئے ۔موسمی حالات اور فصلوں پر بڑھتی لاگت کو دیکھتے ہوئے لیونڈر ایک بہتر متبادل فصل کے طور پر ابھر سکتا ہے کیونکہ اس میں پانی کا کم استعمال ہوتا ہے ،لاگت بھی کم ہے اور منافع زیادہ ہے ۔
وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے لیونڈر کی کاشت کو دیہی معیشت کی مضبوطی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ پہاڑی علاقوں میں زرعی تنوع کو فروغ دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے تاکہ کسان روایتی فصلوں کے ساتھ ساتھ منافع بخش خوشبودار فصلوں کی جانب راغب ہوں۔ ان کے مطابق لیونڈر کے کھیت سیاحوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث بنتے ہیں اور مستقبل میں ایگرو ٹورازم کے فروغ میں بھی کلیدی کردار ادا کریں گے۔
چیف ایگریکلچر آفیسر اننت ناگ شاہنواز شاہ نے کہا کہ لیونڈر نہ صرف روایتی زراعت کا ایک منافع بخش متبادل بن کر ابھرا ہے بلکہ یہ دیہی معیشت کو بھی نئی سمت فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف سرکاری اسکیموں کے ذریعہ کسانوں کو لیونڈر کی کاشت کی جانب راغب کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن بنایا جا سکے۔