اننت ناگ میں مردم شماری 2027 کا آغاز کل سے، عوامی تعاون ناگزیر: ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ
Published : May 16, 2026 at 5:03 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بٹ نے آج میڈیا کو مردم شماری 2027 کے سلسلے میں ایک اہم بریفنگ دیتے ہوئے عوامی شمولیت اور درست معلومات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مردم شماری ایک قومی سطح کی انتہائی اہم مشق ہے جو ملک کی پالیسی سازی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ہمہ جہت ترقیاتی منصوبہ بندی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ مردم شماری کا ابتدائی اور نہایت اہم مرحلہ، جس میں ہاؤس لسٹنگ اور سیلف انیومریشن شامل ہیں، ضلع اننت ناگ میں کل یعنی 17 مئی 2026 کو صبح 10 بجے سے باقاعدہ طور پر شروع ہوگا۔ اس مرحلے کے دوران ہر گھر اور ہر فرد کا درست اندراج یقینی بنایا جائے گا تاکہ مستقبل کی ترقیاتی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کیا جا سکے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ مردم شماری کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور سیلف انیومریشن کے عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
انہوں نے کہا کہ درست اور جامع معلومات کی فراہمی نہ صرف حکومتی منصوبہ بندی کو مضبوط بناتی ہے بلکہ عوامی خدمات کی بہتر فراہمی میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھٹ نے مزید کہا کہ مردم شماری کے دوران فراہم کی جانے والی معلومات آنے والے برسوں میں ملک اور خطے کی ترقی کا خاکہ تیار کرنے میں بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قومی فریضے میں اپنا کردار ادا کرے۔
ڈاکٹر بلال محی الدین نے کہاکہ "آپ کی شرکت ہمارے ملک کی ترقی کی سمت کا تعین کرتی ہے"، اور عوام سے پرزور اپیل کی کہ وہ اس اہم عمل کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور تعاون کریں۔
ڈپٹی کمشنر نے یقین دہانی کرائی کہ مردم شماری کے عمل کو شفاف، منظم اور مؤثر بنانے کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ عملہ پوری طرح تیار ہے تاکہ یہ قومی مہم کامیابی کے ساتھ مکمل کی جا سکے۔