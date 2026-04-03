کشمیر کے مرگن ٹاپ سے لداخ کے اُملنگ لا تک، مردم شماری2027 کے لیے عملہ پر عزم
مردم شماری 2027 کے تحت نامزد اہلکار دور دراز پہاڑی علاقوں میں جا کر ڈھوکوں، خانہ بدوشوں اور چرواہوں کا مکمل ڈیٹا جمع کریں گے۔
Published : April 3, 2026 at 2:52 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ میں مردم شماری 2027 کے تحت عملہ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ بلند پہاڑی دروں اور دشوار گزار راستوں تک پہنچ کر دور دراز علاقوں کا ڈیٹا جمع کرے گا۔ دنیا کے بلند ترین موٹر ایبل پاس اُملنگ لا (5,798 میٹر) سے لے کر کشمیر کے مرگن ٹاپ (14 ہزار فٹ) تک اہلکار ان علاقوں میں جاکر آبادی کا ریکارڈ جمع کریں گے تاکہ کوئی بھی شہری ڈیٹا سے باہر نہ رہے۔
یہ بڑا عمل مردم شماری 2027 کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد ڈھوکوں (مٹی کے بنے عارضی گھر) اور عارضی خیموں میں رہنے والے لوگوں کی آبادی، رہائش اور سماجی و معاشی حالات کا ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے۔
اہلکار ان دور دراز دیہات تک جائیں گے جہاں زیادہ تر خانہ بدوش قبائل اور چرواہے اپنے مویشیوں کے ساتھ گرمیوں میں پہاڑی چراگاہوں کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ بکر وال طبقے سے وابستہ قبائلی مئی مہینے میں جموں کے میدانی علاقوں سے کشمیر کے پہاڑوں اور سرسبز چراگاہوں کا رخ کرتے ہیں جہاں وہ ڈھوکوں یا خیموں میں رہتے ہیں۔
جموں و کشمیر اور لداخ کے ڈائریکٹر برائے مردم شماری امیت شرما کے مطابق "مقامی سرکاری ملازمین کی مدد سے اس مشکل کام کو انجام دیا جائے گا کیونکہ وہ علاقے اور لوگوں سے بہتر واقف ہوتے ہیں۔"
جموں و کشمیر کے 20 اضلاع میں 6,462 دیہات ہیں جبکہ لداخ میں 2 اضلاع اور 244 دیہات ہیں۔ مردم شماری کے لیے جموں و کشمیر میں 27 ہزار اور لداخ میں 593 اہلکار تعینات کیے جائیں گے۔
یکم جون سے 30 جون تک اہلکار گھروں کا تفصیلی ریکارڈ جمع کریں گے، جس میں پانی، بجلی، بیت الخلا، ایندھن، انٹرنیٹ اور دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ اثاثوں جیسے ٹی وی، ریفریجریٹر، گاڑیاں وغیرہ کی معلومات شامل ہوں گی۔ یہ تمام معلومات موبائل ایپس کے ذریعے درج کی جائیں گیں اور اہلکاروں کو فی کس اس کام کے لیے 9 ہزار روپے معاوضہ دیا جائے گا۔
حکام کے مطابق چرواہوں اور خانہ بدوشوں پر خاص توجہ دی جائے گی اور اہلکار پہاڑوں میں پیدل جا کر ان افراد تک پہنچیں گے تاکہ کوئی بھی "مردم شماری" کے عمل سے چھوٹ نہ جائے۔ یہ مردم شماری دو مرحلوں میں ہوگی: پہلے مرحلے میں گھروں کی تفصیل جبکہ دوسرے میں آبادی سے متعلق معلومات جیسے عمر، جنس، تعلیم، پیشہ وغیرہ جمع کی جائیں گی۔
