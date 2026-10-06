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جموں و کشمیر اور لداخ کے برف باری والے علاقوں میں مردم شماری 2027ء کا مرحلہ مکمل
سترہ سے 31 اگست 2026ء تک چلی ڈیجیٹل خود شماری کی مہم کےبعد ستمبر کے پورے مہینے میں گھر گھر جا کر گنتی کی گئی،
Published : October 6, 2026 at 6:38 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر اور یونین ٹیریٹری لداخ کے سخت ترین برف باری والے اور دور دراز علاقوں میں مردم شماری 2027ء کے آبادی کی گنتی کے مرحلے کے تمام فیلڈ آپریشنز اور ریویژنل راؤنڈز کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے ہیں۔ جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر مردم شماری آپریشنز اور چیف پرنسپل سینسس آفیسر امیت شرما نے بتایا کہ موسمی مشکلات کے پیش نظر ان دشوار گزار علاقوں میں گنتی کا عمل پہلے ہی مکمل کر لیا گیا ہے۔
17 سے 31 اگست 2026ء تک چلی ڈیجیٹل خود شماری کی مہم کے بعد ستمبر کے پورے مہینے میں گھر گھر جا کر گنتی کی گئی، جبکہ 5 اکتوبر کو 5 روزہ ریویژنل راؤنڈ کا عمل بھی پورا کیا گیا تاکہ کسی بھی نئے اندراج یا ترمیم کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اس مہم کے تحت یونین ٹیریٹری لداخ نے 100 فیصد کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے تمام 695 اینومریشن بلاکس میں کام مکمل کیا، جن میں لیہہ کے 367 اور کرگل کے 328 بلاکس شامل ہیں۔ دوسری جانب جموں و کشمیر کے 16 برف باری سے متاثرہ اضلاع میں کل 4,597 بلاکس کا احاطہ کیا گیا، جس کے بعد دونوں خطوں میں مجموعی طور پر 5,292 اینومریشن بلاکس کی گنتی کا کام کامیابی سے طے پا گیا ہے۔
اعداد و شمار کی تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وادی چناب میں برف باری والے اینومریشن بلاکس کی سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی، جہاں ضلع ڈوڈہ 798 بلاکس کے ساتھ سر فہرست رہا اور کشتواڑ کے تمام 602 بلاکس مکمل طور پر برفانی زون میں شمار کیے گئے۔ اس کے علاوہ رام بن میں 418، اننت ناگ میں 377، بارہمولہ میں 359، ریاسی میں 345، ادھم پور میں 313 اور کوپواڑہ میں 233 اینومریشن بلاکس کو گنتی کا حصہ بنایا گیا۔ صرف ڈوڈہ اور کشتواڑ ہی جموں و کشمیر کے کل برفانی اینومریشن بلاکس کا 30.5 فیصد بنتے ہیں، جبکہ رام بن اور اننت ناگ کو ملا کر یہ تناسب تقریباً نصف تک پہنچ جاتا ہے۔ ہندوستان کی اس پہلی مکمل ڈیجیٹل مردم شماری میں جموں و کشمیر نے سیلف اینومریشن مہم میں تمام یونین ٹیریٹریز میں پہلی اور ملکی سطح پر آٹھویں پوزیشن حاصل کی، جو کہ خطے کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔
فیلڈ آپریشنز کے شفاف انعقاد کے لیے رجسٹرار جنرل آف انڈیا مرتونجے کمار نارائن نے لداخ کے انتہائی دور دراز اور سرحدی علاقوں جیسے تورتک، چوشول، نیوما اور زنسکار کا خود دورہ کر کے جائزہ لیا۔ اس کام کو آسان بنانے کے لیے پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ مانیٹرنگ ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے اضلاع کو 49.2 کروڑ روپئےسے زائد کے فنڈز فراہم کیے گئے اور مسلح افواج کے لیے وزارت دفاع کی مدد سے خصوصی چارجز قائم کیے گئے۔
اس کے علاوہ تاریخ میں پہلی بار گنتی میں حصہ لینے والے تمام عملے کو ان کا اعزازیہ کام کی تکمیل کے فوراً بعد مستقیم طور پر ان کے بینک کھاتوں میں بھیجا گیا ہے۔ دشوار گزار اور برفانی حصوں میں مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اب مردم شماری کا عملہ باقی ماندہ میدانی علاقوں میں دوسرے مرحلے کی تیاریوں میں مصروف ہے۔