ڈی سی رامبن نے مئی سے ڈیجیٹل خود شماری میں عوام سے شرکت کی اپیل کی
جموں کے ضلع رامبن کے ڈپٹی کمشنر نے مردم شماری کے عمل کو آسان بنانے کیلئے آن لائن تفصیلات درج کرنے کی ہدایت دی۔
Published : May 16, 2026 at 5:08 PM IST
رامبن (نواذ رونیال): ڈپٹی کمشنر رامبن محمد الیاس خان نے ہفتہ کے روز عوام سے اپیل کی کہ وہ 17 مئی سے شروع ہونے والے مردم شماری 2027 کے ڈیجیٹل خود شماری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔
ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پہلی مرتبہ جدید ڈیجیٹل نظام کے تحت خود شماری (Self Enumeration) کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے شہری اپنے گھروں اور خاندان سے متعلق تفصیلات آن لائن درج کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام نہ صرف وقت کی بچت کا سبب بنے گا بلکہ مردم شماری کے پورے عمل کو زیادہ منظم اور درست بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔
انہوں نے عوام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جو خاندان خود شماری کا عمل مکمل کریں گے، وہ اپنا “خود شماری آئی ڈی” محفوظ رکھیں تاکہ مردم شماری عملے کے دورہ کے دوران تصدیقی مرحلہ آسانی سے مکمل کیا جا سکے۔ ان کے مطابق اس طریقہ کار سے تصدیقی عمل میں شفافیت آئے گی، فیلڈ عملے کے وقت کی بچت ہوگی اور مردم شماری کی مجموعی رفتار میں بہتری آئے گی۔
ڈپٹی کمشنر محمد الیاس خان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ڈیجیٹل خود شماری کی سہولت 17 مئی سے شروع ہو کر 31 مئی تک جاری رہے گی۔ اس دوران شہری آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی معلومات خود درج کر سکیں گے۔ اس کے بعد تربیت یافتہ شمار کنندگان یکم جون سے 30 جون تک ضلع بھر میں گھر گھر جا کر “ہاؤس لسٹنگ آپریشن (HLO)” انجام دیں گے، جس کے تحت گھروں، خاندانوں اور بنیادی سہولیات سے متعلق تفصیلات جمع کی جائیں گی۔
انہوں نے کہا کہ مردم شماری کسی بھی خطے کی ترقی، منصوبہ بندی اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے انتہائی اہم عمل ہوتا ہے۔ مردم شماری کے اعداد و شمار کی بنیاد پر حکومت صحت، تعلیم، سڑکوں، بجلی، پانی اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق پالیسیاں ترتیب دیتی ہے۔ اس لیے ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ درست معلومات فراہم کر کے اس قومی عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔
ضلع انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مردم شماری عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں، درست معلومات فراہم کریں اور مقررہ وقت کے اندر خود شماری عمل مکمل کر کے ضلع رامبن کو اس اہم قومی مہم میں کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں۔