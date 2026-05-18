جموں کشمیر میں 2027 کی مردم شماری ڈیجیٹل خود شماری کے ساتھ جاری
ایل جی سنہا نے کہا کہ،مشق کا مقصد آپریشنز کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی، شفافیت، درستگی اور حقیقی وقت کی نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔
Published : May 18, 2026 at 7:06 AM IST
سرینگر: اتوار کے روز مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں مردم شماری 2027 شہریوں کی ڈیجیٹل خود شماری، مکانات کی فہرست اور مکانات کی مردم شماری (HLO) آپریشنز کے ساتھ شروع ہوئی۔
کئی شہریوں اور اہلکاروں نے حکومت ہند کی مردم شماری کی ویب سائٹ پر خود شماری کا عمل مکمل کیا۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر یوٹی میں ہاؤس لسٹنگ اور ہاؤسنگ سینسس (HLO) کی کارروائیوں کے آغاز کے موقع پر اپنی خود شماری مکمل کی۔
Lieutenant Governor Manoj Sinha took part in the Census 2027 self-enumeration initiative
this phase covers house listing and housing operations. i urge every household in j&k to personally provide their details and take part in…
سنہا نے کہا کہ مردم شماری ہندوستان کی پہلی مکمل طور پر ڈیجیٹل اور پیپر لیس مردم شماری ہے جس میں جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، موبائل پر مبنی ڈیٹا اکٹھا کرنے کے نظام اور خود شماری کے طریقہ کار کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشق کا مقصد آپریشنز کی زیادہ سے زیادہ کارکردگی، شفافیت، درستگی اور حقیقی وقت کی نگرانی کو یقینی بنانا ہے۔
سنہا نے کہا کہ مردم شماری یو ٹی کے لیے شہری توسیع، نقل مکانی کے رجحانات، میونسپل دائرہ اختیار کی توسیع اور ترقیاتی ترجیحات کے پیش نظر خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔
On Census, Lieutenant Governor Manoj Sinha says, " i would like to urge all citizens of jammu and kashmir that the census is of vital importance for you, for jammu and kashmir, and for the country. i request you all to participate in this with…
انہوں نے کہا کہ "مردم شماری قابل اعتماد اور باریک بینی سے ڈیٹا سیٹس تیار کرے گی جو ثبوت پر مبنی گورننس، ٹارگٹڈ ویلفیئر ڈیلیوری اور طویل مدتی منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہیں۔"
مردم شماری کے حکام کے مطابق 17 مئی 2026 سے 31 مئی 2026 تک کی خود شماری کی مدت میں عمارتوں اور اس کے حالات کے کئی اہم پہلوؤں سے متعلق معلومات اکٹھی کی جائیں گی۔
خود شماری، مردم شماری 2027 میں سب سے اہم اور شہریوں پر مبنی اختراعات میں سے ایک کی نمائندگی کرتی ہے اور اس سے مردم شماری کے عمل میں عوامی شرکت کو تبدیل کرنے کی توقع ہے۔ اس سہولت کے ذریعے، گھرانے مطلع شدہ مدت کے دوران ایک محفوظ آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنی مردم شماری کی معلومات براہ راست ڈیجیٹل طور پر جمع کروا سکیں گے۔
اس مرحلے میں سوالات میں مکان کے حالات، گھریلو اثاثے، سہولیات، صفائی اور پینے کے پانی تک رسائی، تعمیرات کی قسم، مواصلات اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات، بجلی اور انٹرنیٹ کی دستیابی جیسے پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔
دوسرا مرحلہ جو کہ آبادی کی شماری ہے فروری 2027 میں عام علاقوں میں منعقد کیا جائے گا جبکہ جموں و کشمیر کے برف سے منسلک اور غیر ہم آہنگی والے علاقوں میں ستمبر 2027 میں علیحدہ آپریشنل انتظامات اور لاجسٹکس پلاننگ کے ساتھ مطلع شدہ ٹائم لائن کے مطابق کیا جائے گا۔
یہ مرحلہ آبادی، عمر، جنس، خواندگی، پیشہ، نقل مکانی، ازدواجی حیثیت، معذوری، زرخیزی اور دیگر آبادیاتی اشارے سے متعلق آبادیاتی اور سماجی و اقتصادی معلومات اکٹھا کرے گا۔
مردم شماری کے عہدیداروں نے کہا کہ رجسٹرار جنرل اور مردم شماری کمشنر کے ساتھ مل کر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پہلے ہی وسیع پیمانے پر تیاری کی سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ جموں و کشمیر میں 27,000 سے زیادہ فیلڈ فنکشنز بشمول شمار کنندگان اور سپروائزرز کو تعینات کیا جا رہا ہے اور ان کا رجسٹریشن اور ڈیجیٹل انضمام مردم شماری کے انتظام اور نگرانی کے نظام (سی ایم ایم ایس) کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے کیو آر کوڈڈ اپائنٹمنٹ لیٹر اور شناختی کارڈ بھی بنائے جا رہے ہیں۔
مردم شماری کے کارکنوں کی موثر صلاحیتوں میں اضافے کے لیے ایک جامع کثیر سطحی تربیتی فریم ورک تیار کیا گیا ہے۔ قومی ٹرینرز نے ماسٹر ٹرینرز کو تربیت دی ہے، جنہوں نے بعد میں اضلاع میں فیلڈ ٹرینرز کی تربیت کی۔
چیلنجنگ جغرافیائی اور موسمی حالات میں مردم شماری کی سرگرمیوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر کے دور دراز، پہاڑی اور برفباری والے علاقوں کے لیے خصوصی آپریشنل منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ ایسے علاقوں کے لیے الگ آپریشنل انتظامات، لاجسٹکس کی منصوبہ بندی اور تعیناتی کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔
