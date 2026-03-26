سرینگر کی رگھوناتھ مندر میں 36 سال بعد منائی گئی رام نومی، اننت ناگ کے سالیہ اور ناگ ڈنڈی میں تقاریب کا اہتمام
تقاریب کے دوران ہون، یگیہ اور خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
Published : March 26, 2026 at 6:40 PM IST
سرینگر:(جاوید ڈار) رام نومی آج سرینگر کے رگھوناتھ مندر میں 36 سال کے طویل وقفے کے بعد منائی گئی، جو کشمیری پنڈت برادری کے لیے ایک جذباتی اور اہم لمحہ ثابت ہوا۔ بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے گہری عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ اس میں شرکت کی۔تاریخی طور پر، یہ تہوار 1990 کی دہائی سے قبل سرینگر کی بڑی تقریبات میں شمار ہوتا تھا۔
اس تقریب کی بحالی رگھوناتھ مندر کمیٹی (رجسٹرڈ) کی انتھک کوششوں سے ممکن ہوئی۔ کمیٹی نے اس تقریب کو ممکن بنانے میں تعاون پر جموں و کشمیر انتظامیہ، کشمیری پنڈت برادری، مقامی مسلم برادری اور میڈیا کا دلی شکریہ ادا کیا۔
ناگ ڈنڈی اور سیر سالیہ کے مقامات پر سالانہ مہا یگیہ کی تقریبات
اننت ناگ: (میر اشفاق) ضلع اننت ناگ میں رام نومی کے موقع پر ناگ ڈنڈی اور سیر سالیہ کے مقامات پر سالانہ مہا یگیہ کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منعقد ہوئیں۔ ان تقریبات میں جموں و کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں سے آئے کشمیری پنڈتوں نے شرکت کی۔ مقامی مسلمان بھی شامل ہوئے جو علاقے میں مذہبی ہم آہنگی اور بھائی چارے کی خوبصورت مثال پیش کرتی ہے۔
پاپ ہرن کرکُٹ ناگ سالیہ اور ناگ ڈنڈی مندروں میں منعقدہ ان تقاریب کے دوران ہون یگیہ اور خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ پاپ ہرن کرکُنتنگ ٹرسٹ کی جانب سے زائرین کے لئے رہائش اور لنگر کا معقول انتظام بھی کیا گیا، جس سے دور دراز علاقوں سے آئے افراد کو سہولت میسر آئی۔
ناگ ڈنڈی مندر ٹرسٹ کے صدر بی ایل کول کے مطابق رام نومی کے موقع پر یہ سالانہ مہا یگیہ ہر سال منایا جاتا ہے اور کئی روز تک جاری رہنے والی ان تقریبات میں مسلسل ہون، پوجا اور پرشاد کی تقسیم کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔
انہوں نے اس موقع پر کہا کہ رام نومی نہ صرف ایک مذہبی تہوار ہے بلکہ پوری دنیا کے لئے خیر و برکت کا پیغام رکھتا ہے۔ اس دن امن، استحکام اور خوشحالی کے لئے خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ تقریبات ایک بار پھر اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ کشمیر کی سرزمین صدیوں سے مذہبی رواداری، ہم آہنگی اور بھائی چارے کی زمین رہی ہے، جہاں مختلف مذاہب کے لوگ مل جل کر ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہو کر اتحاد و یکجہتی کا پیغام عام کرتے ہیں۔