ترال اور اونتی پورہ میں سردار ولبھ بھای پٹیل کی یوم پیدائش پر تقریبات
جموں وکشمیرکے اونتی پورہ میں سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش پراے ڈی سی آفس ترال سے بس اسٹینڈ تک ایک پد یاترا نکالی
Published : October 31, 2025 at 4:46 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 5:56 PM IST
پلوامہ(شبیر بٹ): ملک کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر میں بھی سابق نائب وزیر اعظم اور مجاہد آزادی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی یوم پیدائش کے موقع پر خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں جنوبی کشمیر کے ترال اور اونتی پورہ میں بھی ملک کے نامور مجاہد آزادی سردار ولبھ بھای پٹیل کے جنم دن کے موقع پر آج تقریبات منعقد کی گئی۔
ترال انتظامیہ کی جانب سے اے ڈی سی آفس ترال سے بس اسٹینڈ تک ایک پد یاترا نکالی گئی،جس کی قیادت اے ڈی سی ترال ساجد یحییٰ نقاش نے کی جبکہ اس موقع پر سرکاری ملازمین، طلباء اور عام لوگوں کی بڑی تعداد نے یاترا میں شمولیت کی یاترا سے قبل ملک گیر سطح پر نوجوانوں میں اتحاد، حب الوطنی اور شہری ذمہ داری کے جزبے کو بیدار کرنے کے مقصد سے حلف دلایا گیا اور سردار ولبھ بھای پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔
میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے اے ڈی سی ترال ساجد نقاش نے بتایا کہ سردار ولبھ بھای پٹیل نے ملک کے اندر حب الوطنی کا بیچ بو کر آنے والے نسلوں پر بڑا احسان کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ملک کے اس عظیم سپوت کو آج جگہ جگہ یاد کیا جا رہا ہے۔
اس دوران پولیس اسٹیشن اونتی پورہ سے ڈی پی ایل تک بھی پولیس کی جانب سے ایک رن فار یونٹی کا اہتمام کیا گیا جس کی قیادت ایس ایس پی اونتی پورہ سجاد احمد شاہ نے کی انہوں نے سردار ولبھ بھای پٹیل کو ایک عظیم مجاہد آزادی قرار دیتے ہوئے اسکے مشن پر چلنے کی اپیل کی۔