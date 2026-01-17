ETV Bharat / jammu-and-kashmir
معراج العالم کی نسبت سے کشمیر بھر میں تقاریب منعقد، تبرکات کی نشاندہی
وادی کشمیر میں معراج العالم کی نسبت سے درگاہ حضرتبل کے بعد جنوبی کشمیر کی کھرم اور کعبہ مرگ درگاہوں میں بڑی تقریب منعقد ہوئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 17, 2026 at 7:00 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): دنیا کے مختلف حصوں کی طرح جموں و کشمیر میں بھی معراج العالم کی تقریبات مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئیں۔ وادی کشمیر میں سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل، سرینگر میں منعقد ہوئی، جبکہ جنوبی کشمیر کی کھرم درگاہ اور کعبہ مرگ میں بھی بڑی تقاریب منعقد ہوئیں جہاں زائرین کی بڑی تعداد موجود رہی تبرکات کے دیدار سے فیضیاب ہوئی۔
معراج العالم کے سلسلے میں مساجد، زیارت گاہوں، خانقاہوں میں خصوصی مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ علمائے کرام نے پیغمبر اسلامﷺ کی زندگی کے مختلف گوشوں خاص کر فلسفہ معراج پر روشنی ڈالی جبکہ زائرین کی کثیر تعداد کی موجودگی میں درود و اذکار کی محافل آراستہ ہوئیں جہاں خشک سالی کے خاتمہ کے لئے خاص دعائیں پڑھی گئیں۔
جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب معراج العالم کے سلسلہ میں وادی کشمیر کی مختلف مساجد، زیارت گاہوں اور خانقاہوں میں پروقار شب خوانی کی تقریبات منعقد کی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسولﷺ وعظ و تبلیغ، درود و اذکار، ختمات المعظمات اور نعت و منقبت اور خصوصی دعاؤں میں محو رہے۔
جنوبی کشمیر میں اس دن کی مناسبت سے بڑی تقاریب کھرم، درگاہ اور کعبہ مرگ میں منعقد ہوئی، جہاں وادی کے مختلف حصوں سے آئے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب خوانی کی روح پرور مجالس میں حصہ لیا۔
کھرم، درگاہ اور کعبہ مرگ میں زائرین فجر، ظہر، عصر کی نمازوں کے بعد موئے مقدس کے دیدار سے بھی فیض یاب ہوئے۔ درگاہ حضرت بل کھرم اور کعبہ مرگ میں نماز کے اجتماعات میں کثیر تعداد میں زائرین نے شرکت کی اور تبرکات کا دیدار بھی کیا۔
انتظامیہ نے درگاہوں اور خانقاہوں میں زائرین کو ہر ممکن سہولت پہنچانے کی غرض سے انتظامات کئے تھے جن میں بلا خلل بجلی، پینے کا صاف پانی، طبی، ٹرانسپورٹ، صحت و صفائی کے علاوہ دیگر سہولیات شامل ہیں۔
