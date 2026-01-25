قومی ووٹر ڈے کے موقع پر پلوامہ میں تقریب کا انعقاد، ووٹنگ کی اہمیت سے عوام کو کیا گیا آگاہ

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
قومی ووٹر ڈے کے موقع پر پلوامہ میں تقریب کا انعقاد، ووٹنگ کی اہمیت سے عوام کو کیا گیا آگاہ
16ویں قومی ووٹر ڈے کے موقع پر جموں و کشمیر کے پلوامہ میں ’کوئی ووٹر چھوٹ نہ جائے‘ عنوان پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
Published : January 25, 2026 at 5:14 PM IST
پلوامہ : ’’کوئی ووٹر چھوٹ نہ جائے‘‘ کے بامعنی اور جامع تھیم کے تحت 16 واں قومی ووٹر ڈے پورے ضلع پلوامہ میں نہایت جوش و خروش اور عوامی شرکت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر ضلع کے مختلف مقامات پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا جن کا مقصد جمہوری اقدار کو فروغ دینا اور ووٹنگ کی اہمیت سے عوام کو آگاہ کرنا تھا۔
مرکزی تقریب میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم اور سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس پلوامہ محترمہ تنوشری نے بطور مہمانانِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر بشارت قیوم نے کہا کہ ضلع میں تمام اہل ووٹرز کی رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی بھی اہل شہری اپنے جمہوری حق سے محروم نہ رہے۔
انہوں نے کہا کہ ووٹ صرف ایک حق ہی نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے جو ملک کی تشکیل و تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ انتخابات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ میں نمایاں اضافہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام میں جمہوری شعور بیدار ہو رہا ہے اور لوگ جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔
تقریبات کے دوران مختلف مقررین نے جمہوریت میں ووٹ کی اہمیت، شفاف انتخابات اور عوامی شرکت پر روشنی ڈالی۔ اس کے علاوہ مقامی فنکاروں کی جانب سے رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے جن کے ذریعے ووٹ کی طاقت اور جمہوری اقدار کو اجاگر کیا گیا۔
پروگرام کے اختتام پر ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی جس میں انتخابات کے دوران نمایاں خدمات انجام دینے والے افسران، عملے اور رضاکاروں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ قومی ووٹر ڈے کی یہ تقریبات جمہوریت کے استحکام اور عوامی شمولیت کے عزم کی عکاس رہیں۔