قومی گیت وندے ماترم کے 150 سال مکمل ہونے کا جشن، پلوامہ میں تقریب کا انعقاد
وندے ماترم قومی گیت کے 150 سال کی یادگار میں انتظامیہ پلوامہ نے ضلع ہیڈکوارٹر میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا۔
Published : November 7, 2025 at 3:59 PM IST
پلوامہ : وندے ماترم 150 کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس عظیم الشان تقریب میں ایس ایس پی پلوامہ تنوشری کے ساتھ ساتھ تمام ضلعی اور سیکٹرل سطح کے افسران نے شرکت کی۔ وندے ماترم کی 150 سالہ تقریبات کو منانے کے لیے سماج کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔
اس موقع پر جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں میں وندے ماترم بلاک کا افتتاح کیا اور یادگاری تقریب میں عملی طور پر شامل ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دہلی میں قومی گیت "وندے ماترم" کی 150 سال کی یادگاری تقریب کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ اور سکہ بھی جاری کیا۔
ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں، وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، یہ دن ہر ہندوستانی کے لیے ایک اہم موقع ہے اور وندے ماترم کو ایک ہلچل مچانے والی کال کے طور پر بیان کیا ہے جس نے نسلوں کو متاثر کیا ہے اور پورے ملک میں حب الوطنی کا لازوال جذبہ روشن کیا ہے۔ تقریبات میں عوامی مقامات پر "وندے ماترم" کے مکمل ورژن کا بڑے پیمانے پر گانا پیش کیا جاتا ہے جس میں معاشرے کے تمام طبقات کے لوگوں کی پرجوش شرکت ہوتی ہے۔
وندے ماترم کو بنکم چندر چٹرجی نے اکشے نومی، 7 نومبر 1875 کو لکھا تھا۔ یہ پہلی بار ادبی جریدے بنگدرشن میں ان کے ناول آنند مٹھ کے حصے کے طور پر شائع ہوا تھا۔ مادر وطن کو طاقت، خوشحالی اور الوہیت کی علامت کے طور پر پکارتے ہوئے یہ گانا ہندوستان کے اتحاد اور قومی فخر کا ایک مستقل نشان بن گیا۔
جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں ڈپٹی کمشنر پلوامہ نے 2047 تک ہندوستان کو ترقی یافتہ (وکست بھارت) بنانے کے عہد کی تقریب کی قیادت کیا۔ایک لائیو حب الوطنی پر مبنی میوزیکل کنسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا جس کے بعد اسپورٹس اسٹیڈیم پلوامہ میں کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔