ETV Bharat / jammu-and-kashmir
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار تین روزہ دورے پر سری نگر پہنچ گئے، جموں و کشمیر میں انتخابی تیاریوں اور عوامی رابطے کا جائزہ لیں گے
گیانیش نے وادی کی قدرتی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے کہاکہ انہیں کشمیر کے دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔
Published : June 28, 2026 at 6:19 PM IST|
Updated : June 28, 2026 at 6:25 PM IST
سرینگر / بڈگام : چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار اتوار کے روز تین روزہ سرکاری دورے پر سری نگر پہنچ گئے۔ ان کے اس دورے کا مقصد جموں و کشمیر میں نچلی سطح پر جاری انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ لینا، ووٹروں، انتخابی عملے اور دیگر متعلقہ فریقوں سے براہِ راست رابطہ قائم کرنا اور انتخابی نظام کو مزید مؤثر اور شفاف بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لینا ہے۔
شیخ العالم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر چیف الیکشن کمشنر کا استقبال چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) جموں و کشمیر سنجیو ورما، ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام اتھر عامر خان اور الیکشن محکمہ و ضلعی انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے کیا۔
ہوائی اڈے پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے گیانیش کمار نے کہا کہ ان کے دورے کا بنیادی مقصد جموں و کشمیر کے عوام، خصوصاً وادی کے مختلف علاقوں کے ووٹروں اور انتخابی عملے سے براہِ راست ملاقات کرنا ہے تاکہ جمہوری عمل کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔
انہوں نے کہا کہ "میں جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں کے ووٹروں سے ملاقات کروں گا، خاص طور پر ضلع بڈگام کے بوتھ لیول افسران (بی ایل اوز) سے، جو الیکشن کمیشن کی بنیاد اور انتخابی نظام کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔"
چیف الیکشن کمشنر پیر کے روز ضلع بڈگام میں ووٹروں، بوتھ لیول افسران، انتخابی اہلکاروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ خصوصی اجلاس کریں گے۔ اس دوران انتخابی فہرستوں کی تیاری، ووٹر آگاہی، پولنگ مراکز کی تیاری اور زمینی سطح پر جاری انتخابی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔
یہ بھی پڑھیں: جنترمنتر پر سونم وانگچک کی بھوک ہڑتال شروع، کاکروچ تحریک میں آئی شدت، دھرمیندر پردھان کے استعفیٰ کا مطالبہ
الیکشن کمیشن آف انڈیا کے مطابق یہ دورہ ملک میں جمہوری اقدار کو مزید مضبوط بنانے، عوامی شرکت میں اضافہ کرنے، انتخابی عملے کی تیاری بہتر بنانے اور انتخابی نظام پر عوام کے اعتماد کو مستحکم کرنے کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس دورے کے دوران چیف الیکشن کمشنر مختلف اضلاع میں جاری انتخابی اصلاحات اور عوامی بیداری پروگراموں کا بھی جائزہ لیں گے۔