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رشوت خوری معاملہ: سی بی آئی نے محکمہ زراعت کے افسر سمیت تین لوگوں گرفتار کر لیا

سی بی آئی نے محکمہ زراعت کے آفیسر سمیت تین افراد کو سبسڈی کی رقم جاری کرنے کے عوض رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کرلیا۔

CBI arrests JK agriculture officer, two others in bribery case
سی بی آئی نے محکمہ زراعت جموں کمشیر کے افسر سمیت تین لوگوں گرفتار کر لیا (Representative image: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 21, 2026 at 7:10 AM IST

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جموں: (محمد اشرف گنائی) مرکزی تحقیقاتی بیورو نے جموں و کشمیر میں بدعنوانی کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے محکمہ زراعت کے سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر، ایک ایگریکلچرل ایکسٹینشن اسسٹنٹ اور ایک دیگر شخص سمیت تین افراد کو رشوت خوری کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔

ذرائع کے مطابق، سی بی آئی نے یہ کارروائی ایک باقاعدہ شکایت موصول ہونے کے بعد 19 ستمبر سال 2026 کو مقدمہ درج کر کے عمل میں لائی۔ الزام ہے کہ سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر نے شکایت کنندہ سے ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام اسکیم کے تحت اس کی مالی سبسڈی جاری کرنے کے عوض 35,000 روپے بطور رشوت مانگے تھے۔ مذکورہ افسر نے مبینہ طور پر شکایت کنندہ کو ہدایت دی تھی کہ وہ یہ رقم ایگریکلچرل ایکسٹینشن اسسٹنٹ یا نامزد نجی شخص کے حوالے کرے۔

شکایت ملتے ہی سی بی آئی کی ٹیم نے فوری طور پر جال بچھایا۔ کارروائی کے دوران، سی بی آئی نے اے ای اے اور نجی شخص کو شکایت کنندہ سے رشوت کی پہلی قسط کے طور پر 15,000 روپے وصول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد، سی بی آئی نے کارروائی کا دائرہ بڑھاتے ہوئے کلیدی ملزم یعنی سب ڈویژنل ایگریکلچر آفیسر کو بھی اس کی رہائش گاہ سے گرفتار کر لیا۔

سرکاری بیان کے مطابق، ملزمان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے تاکہ اس بدعنوان نیٹ ورک سے متعلق دیگر حقائق کو سامنے لایا جا سکے۔

TAGGED:

JK CBI ARREST
जम्मू कश्मीर रिश्वत मामला
جموں کشمیر سی بی آئی گرفتاری
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JK BRIBE CASE

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