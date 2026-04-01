سری نگر میں سی بی آئی کی بڑی کارروائی، ای پی ایف او کمشنر اور معاون رشوت لیتے گرفتار
سی بی آئی نے کاروائی کرتے ہوئے امین صوفی کو ایک شکایت کنندہ سے 50 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔
Published : April 1, 2026 at 5:29 PM IST
سری نگر: مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے بدعنوانی کے ایک اہم معاملے میں ای پی ایف او کے ایک سینئر افسر اور اس کے معاون کو رشوت لینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں ونئے کمار، جو علاقائی پروویڈنٹ فنڈ کمشنر (آر پی ایف سی) کے عہدے پر فائز تھے اور ان کے ماتحت سیکیورٹی اسسٹنٹ امین صوفی شامل ہیں، جنہیں مبینہ طور پر ایک “دلال” کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔
سی بی آئی کے مطابق یہ کارروائی اس وقت عمل میں آئی جب امین صوفی کو ایک شکایت کنندہ سے 50 ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بعد ازاں ونئے کمار کو بھی گرفتار کیا گیا، جنہوں نے مبینہ طور پر اس رشوت کی منظوری دی تھی۔ ایف آئی آر کے مطابق گاندربل کے بیہاما گاؤں سے تعلق رکھنے والے ایک اسکول کے چیئرمین سنجے ورما نے 3 مارچ کو شکایت درج کرائی تھی کہ کمشنر نے ان سے 1.5 لاکھ روپے رشوت طلب کی۔
یہ رقم اسکول کے خلاف درج شکایت پر سخت کارروائی نہ کرنے، معائنہ نرم رکھنے اور بھاری جرمانہ عائد نہ کرنے کے بدلے مانگی گئی تھی۔ تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ بات چیت کے بعد رشوت کی رقم ایک لاکھ روپے طے پائی، جس میں سے 50 ہزار روپے بطور پہلی قسط امین صوفی کے ذریعے وصول کیے جانے تھے۔ سی بی آئی نے جال بچھا کر صوفی کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا۔
یہ مقدمہ انسدادِ بدعنوانی ایکٹ 1988 (ترمیم شدہ 2018) کے تحت درج کیا گیا ہے، اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔