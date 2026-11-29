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کشمیر میں جانوروں کی گود لینے کی مہم: بلیاں، کتے اور گدھے، پالتو جانوروں کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز
ایس ایم سی نے بٹمالو کےٹینگ پورہ میں واقع اپنے کمپلیکس میں دس کتوں اور بیس بلیوں کو گود لینے کے لیے پیش کیا تھا۔
Published : November 29, 2026 at 3:51 PM IST
سری نگر: کشمیر میں بلیوں اور کتوں کے شوقین افراد کے لیے اتوار کا دن کافی مصروف رہا۔ سری نگر میں جانوروں کو گود لینے کی ایک تقریب میں لوگ اپنے پسندیدہ جانوروں کو اپنانے کے لیے قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ اس تقریب میں آوارہ بلیاں، کتے، ایک گھوڑا اور ایک گدھا مفت گود لینے کے لیے دستیاب تھے۔
سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس کے ویٹرنری سروسز کمپلیکس میں منعقدہ ایک تقریب میں، اتوار کے سرد دن پالتو جانوروں کے شوقین افراد کی بڑی تعداد انہیں گود لینے کے لیے قطار میں کھڑی نظر آئی۔
ایس ایم سی نے شہر کے علاقے بٹمالو کے ٹینگ پورہ میں واقع اپنے کمپلیکس میں دس کتوں اور بیس بلیوں کو گود لینے کے لیے پیش کیا تھا۔ ایس ایم سی کے میونسپل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر پرمیت پال سنگھ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ پالتو جانوروں کے شوقین افراد دو کتوں اور 14 بلیوں کو گود لینے کے لیے لے گئے۔
ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ جانوروں کو گود لینے کے لیے تب دیا جاتا ہے جب جانوروں سے محبت کرنے والا شخص ایک تحریری درخواست پر دستخط کرے اور جانور کی مکمل دیکھ بھال کرنے کا عہد کرے۔ نئے مالک کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ جانور کو افزائشِ نسل کے لیے استعمال نہ کرے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے۔
ویٹرنری سروسز کمپلیکس اب بیمار اور آوارہ جانوروں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا ہے، جنہیں ان کے مالکان نے بے یارومددگار چھوڑ رکھا ہے۔
آج کی صورتحال کے مطابق، اس کمپلیکس میں 100 کتوں اور 36 بلیوں کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ یہاں موجود ایک گدھے اور ایک گھوڑے کو کسی بھی جانور دوست نے نہیں اپنایا۔
ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ جو جانور بیمار یا زخمی ہیں، یا جنہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ان کی مناسب طبی نگہداشت کی جا رہی ہے اور انہیں خوراک فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایم سی ان جانوروں کو خوراک دیتی ہے اور ان کی مناسب دیکھ بھال کرتی ہے۔
داؤد محمد، جو ’اینیمل ریسکیو کشمیر‘ نامی این جی او چلاتے ہیں اور ایس ایم سی کے ساتھ مل کر کشمیر کی سڑکوں سے بیمار، زخمی اور بے سہارا جانوروں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گود لیے گئے جانوروں کو نہ تو فروخت کیا جانا چاہیے، نہ ہی کسی اور کے حوالے کیا جانا چاہیے اور نہ ہی انہیں بے یارومددگار چھوڑا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جانور صرف ایسے بالغ افراد کو ہی گود لینے کے لیے دیے جاتے ہیں جو انہیں اچھا کھانا، صاف پانی، رہنے کے لیے مناسب جگہ اور طبی سہولیات فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد جانوروں کو اپنانے کی حوصلہ افزائی کرنا، جانوروں کے تئیں ہمدردی کو فروغ دینا اور بے گھر کتوں اور بلیوں کو محبت بھرے مستقل گھر فراہم کرنا ہے۔
مندیپ کور، کمشنر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ جو ایس ایم سی کو اختیار دیتے ہیں، نے کہا کہ گود لینے کی تقریب کا مقصد جانوروں کے بارے میں بیداری پیدا کرنا اور جانوروں کی ذمہ دارانہ ملکیت کو فروغ دینا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے کتے اور بلیوں جیسے پالتو جانور خریدتے ہیں لیکن کچھ وقت کے بعد انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے جانوروں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور آوارہ کتوں کی آبادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ گود لینے کی تقریب آوارہ جانوروں پر قابو پانے اور ان جانوروں کی ذمہ دارانہ ملکیت پیدا کرنے کے لیے کیے گئے سنجیدہ اقدامات میں سے ایک ہے۔