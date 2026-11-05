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وکٹر ہیوگو کے ناول اور لارڈ ڈیننگ کا حوالہ، ٹریبونل نے اسامی پُر کرنے پر لگائی عارضی روک
بھائی کے خلاف فوجداری مقدمے کی بنیاد پر مبینہ طور تقرری روکنے کے بعد مدثر بشیر شیر گجری نامی شہری نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 5, 2026 at 9:01 PM IST
سرینگر: سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل (CAT) سرینگر نے جمعرات کو ایک پولیس کانسٹیبل کی منتخب آسامی کو مشتہر کرنے یا اس پر کسی دوسرے امیدوار کی تقرری پر روک لگا دی۔ امیدوار کو مبینہ طور پر اس وجہ سے باقاعدہ تقرری نامہ جاری نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کا بھائی ایک فوجداری مقدمے میں ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے۔
ٹریبونل نے معروف فرانسیسی ناول نگار وکٹر ہیوگو کے مشہور ناول Les Miserables اور برطانوی جج لارڈ ڈیننگ کے ایک اہم مشاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں کسی شخص کو عمر بھر مجرم کا لیبل لگانے کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کی جانی چاہیے۔
عبوری حکم میں ٹریبونل نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ آیا کسی امیدوار کو اس کے اپنے بجائے خاندان کے کسی دوسرے فرد کے خلاف مقدمے کی بنیاد پر تقرری سے محروم رکھنا منصفانہ ہے؟ ٹریبونل نے ہدایت دی کہ درخواست گزار مدثر بشیر شیر گجری کے لیے جموں و کشمیر محکمہ داخلہ کی جانب سے سال 2024 کے بھرتی نوٹیفکیشن کے تحت مختص کی گئی آسامی کو اگلی سماعت تک نہ مشتہر کیا جائے اور نہ ہی کسی دوسرے طریقے سے پُر کیا جائے۔
یہ حکم سنٹرل ایڈمنسٹریٹیو ٹریبونل، سرینگر، میں دائر اوریجنل ایپلی کیشن نمبر 1231/2026 میں جاری کیا گیا۔ پانچ صفحات پر مشتمل یہ حکم انتظامی رکن پرشانت کمار اور عدالتی رکن ایم ایس لطیف پر مشتمل بنچ نے سنایا۔
تاہم، ٹریبونل نے واضح کیا کہ یہ ہدایات ابتدائی مرحلے پر جاری کی گئی ہیں اور اس سے مقدمے کے اصل معاملے پر کوئی رائے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ حکم مخالف فریقین کے اعتراضات سے مشروط رہے گا۔
بھرتی کے تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد سلیکشن
درخواست گزار کے مطابق جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ نے 16 جولائی 2024 کو اشتہار نمبر 01 آف 2024 کے ذریعے محکمہ داخلہ میں کانسٹیبل کی آسامیوں کے لیے درخواستیں طلب کی تھیں۔ مدثر بشیر شیر گجری نے دیگر پسماندہ طبقات (OBC) کے زمرے کے تحت درخواست دی اور بھرتی کے مقررہ معیار کے مطابق اپنی اہلیت کا دعویٰ کیا۔
بھرتی کے عمل میں تحریری امتحان، جسمانی معیار کا ٹیسٹ (PST) اور جسمانی برداشت کا ٹیسٹ (PET) شامل تھے۔ درخواست گزار نے تحریری امتحان میں شرکت کی اور انتخاب کے تمام مراحل مکمل کیے۔ اس کے بعد 20 فروری 2026 کو جاری کی گئی حتمی سلیکشن لسٹ میں اس کا نام 107 ویں نمبر پر شامل کیا گیا۔ بعد ازاں اس کی امیدواری کا معاملہ مزید کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ کو بھیج دیا گیا۔
سلیکشن بورڈ کی سفارشات کے بعد ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس، آرمڈ پولیس ہیڈکوارٹرز جموں و کشمیر کے دفتر نے 21 مارچ 2026 کو ایڈجسٹمنٹ آرڈر نمبر 671 آف 2026 جاری کیا۔ اس حکم کے تحت مدثر بشیر شیر گجری کو انڈین ریزرو بٹالین کی 18ویں بٹالین (IRB-18)، جموں و کشمیر آرمڈ پولیس میں تعینات کیا گیا۔ ایڈجسٹمنٹ آرڈر کے ساتھ منسلک ضمیمہ اے میں اس کا نام 1521 ویں نمبر پر درج تھا۔
حکم نامے میں تمام منتخب امیدواروں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اصل اسناد اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اپنی اپنی بٹالین کے کمانڈنٹ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ کمانڈنٹس کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ سرکاری قواعد کے مطابق کردار اور سابقہ ریکارڈ کی تصدیق سمیت تمام ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد امیدواروں کو باقاعدہ تقرری نامے جاری کریں۔
مدثر بشیر شیر گجری نے اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے 18ویں بٹالین کے کمانڈنٹ کے سامنے حاضری دی اور اپنے اصل اسناد، تعلیمی سرٹیفکیٹ، دیگر ضروری دستاویزات اور مقررہ ایمپلائی ویریفکیشن فارم جمع کرایا۔ تاہم، تمام ضروری کارروائیاں مکمل کرنے کے باوجود اسے مبینہ طور پر باقاعدہ تقرری نامہ جاری نہیں کیا گیا۔
بھائی کے خلاف فوجداری مقدمہ تقرری روکنے کی وجہ بتایا گیا
درخواست گزار نے ٹریبونل کو بتایا کہ اسی ایڈجسٹمنٹ آرڈر کے تحت منتخب ہونے والے دیگر امیدواروں کو ان کے متعلقہ کمانڈنٹس نے باقاعدہ تقرری نامے جاری کر دیے ہیں۔ اس کا الزام تھا کہ صرف اسے ہی بغیر کسی تحریری اطلاع، باضابطہ حکم نامے یا وضاحت کے تقرری سے محروم رکھا گیا۔
اس کے وکیل کے مطابق درخواست گزار نے 8 ستمبر اور 21 ستمبر 2026 کو متعلقہ حکام کو تحریری درخواستیں پیش کیں اور اپنا تقرری نامہ جاری کرنے کی اپیل کی۔ اس نے یہ جاننے کے لیے حق اطلاعات قانون (RTI) کے تحت بھی درخواست دائر کی کہ اس کی تقرری کیوں روکی گئی ہے۔ تاہم، متعلقہ حکام نے نہ تو اس کی درخواستوں پر کوئی فیصلہ بتایا اور نہ ہی تقرری روکنے کی وجوہات ظاہر کیں۔
درخواست گزار کے وکیل اشتیاق احمد میر نے ٹریبونل کو بتایا کہ محکمہ کے افسران نے زبانی طور پر ان کے موکل کو آگاہ کیا تھا کہ اس کا تقرری نامہ اس لیے جاری نہیں کیا گیا کیونکہ اس کا بھائی ایک فوجداری مقدمے میں ٹرائل کا سامنا کر رہا ہے اور مبینہ طور پر ضروری سکیورٹی کلیئرنس بھی نہیں ملی ہے۔
وکیل نے دلیل دی کہ ان کے موکل کا ریکارڈ بالکل صاف ہے اور اس کے خلاف نہ تو کبھی کوئی فوجداری مقدمہ درج ہوا ہے، نہ کسی ایف آئی آر میں اسے ملوث کیا گیا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی احتیاطی کارروائی ہوئی ہے اور نہ ہی وہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صرف درخواست گزار کے بھائی کے خلاف مبینہ فوجداری مقدمے کی بنیاد پر اس کی تقرری روکنا من مانا، غیر منطقی اور قانونی طور پر ناقابلِ جواز ہے۔
میر نے مزید کہا کہ جب کسی امیدوار نے بھرتی کے تمام مقررہ مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے ہوں اور مجاز ادارے نے اسے منتخب بھی کر لیا ہو تو اسے تقرری کے حق سے محروم کرنے کے کسی بھی فیصلے کے لیے ٹھوس اور قانونی طور پر قابلِ قبول وجوہات ہونی چاہئیں۔
ان کا کہنا تھا کہ درخواست گزار کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ اس کی تقرری کیوں روکی گئی ہے اور انتظامی حکام بغیر کوئی وجہ بتائے اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے۔
وکٹر ہیوگو کے ناول اور لارڈ ڈیننگ کا حوالہ
اپنے حکم میں ٹریبونل نے قانون کی حکمرانی کے اصول کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری حکام آئین کی جانب سے دی گئی ضمانتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔
بنچ نے کہا کہ اگر کسی درخواست گزار کے خلاف ٹھوس وجوہات اور متعلقہ مواد موجود ہو تو مجاز اتھارٹی اسے تقرری کے لیے زیر غور لانے سے انکار کر سکتی ہے۔ تاہم ٹریبونل نے واضح کیا کہ اس طرح کا کوئی بھی قدم قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور معمولی یا بے بنیاد وجوہات پر مبنی نہیں ہو سکتا۔
حکم نامے کے پیراگراف نمبر 9 میں ٹریبونل نے وکٹر ہیوگو کے مشہور ناول Les Miserables کے مرکزی کردار ژاں والجاں (Jean Valjean) کا حوالہ دیا۔
اس حوالے سے حکم نامے میں کہا گیا: "اس سلسلے میں ہم وکٹر ہیوگو کے ناول 'لیز میزرابلز' کے کردار ژاں والجاں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اس کردار کو اپنے بھوکے خاندان کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرانے جیسے معمولی جرم کی وجہ سے پوری زندگی چور کا نام دے دیا گیا تھا۔"
اس کے بعد ٹریبونل نے لارڈ ڈیننگ کی کتاب Due Process of Law میں بیان کیے گئے ویلز کے کچھ طلبہ کے ایک واقعے کا حوالہ دیا۔ ان طلبہ نے اس بات پر احتجاج کیا تھا کہ ریڈیو پروگرام ویلش زبان کے بجائے انگریزی میں نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ لندن گئے اور ہائی کورٹ میں داخل ہوئے، جس کے بعد انہیں توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے تین ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ ان طلبہ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی اور اپیل کورٹ نے ان کی اپیل منظور کر لی۔
ٹریبونل نے لارڈ ڈیننگ کے مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ان طلبہ کا طریقہ درست نہیں تھا، لیکن وہ عام مجرم نہیں تھے اور انہیں اپنی تعلیم جاری رکھنے کا ایک اور موقع ملنا چاہیے تھا۔
حکم نامے میں لارڈ ڈیننگ کے الفاظ نقل کیے گئے: "یہ نوجوان عام مجرم نہیں ہیں۔ ان میں نہ تشدد ہے، نہ بددیانتی اور نہ ہی کوئی برائی۔" لارڈ ڈیننگ کے آخری مشاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے حکم نامے میں مزید کہا گیا: "لیکن جب یہ بات واضح ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ ہمیں انہیں اپنی تعلیم کی طرف واپس جانے، اپنے والدین کے پاس لوٹنے اور اس اچھے راستے پر دوبارہ چلنے کی اجازت دینی چاہیے، جس میں انہوں نے غلط طریقے سے خلل ڈالا تھا۔"
لارڈ ڈیننگ کے ان مشاہدات کا حوالہ دیتے ہوئے ٹریبونل نے کہا کہ درخواست گزار کی شکایت پر ابتدائی مرحلے میں غور کرتے ہوئے بھی اسی سوچ کو اپنانا مناسب سمجھا گیا ہے۔
حکم نامے کے پیراگراف نمبر 12 میں بنچ نے کہا: "ہماری عاجزانہ رائے میں ہمیں بھی وہی دانش مندی دکھانی چاہیے جس کا مظاہرہ لارڈ ڈیننگ نے کیا تھا۔ جدید دور میں کسی شخص کو پوری زندگی مجرم کا نام دینے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔"
ٹریبونل نے مزید کہا کہ مقدمے کے اصل حقائق پر کوئی رائے ظاہر کیے بغیر اسے ابتدائی طور پر ایسا معاملہ نظر آتا ہے جس میں درخواست گزار کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔
اگلی سماعت تک آسامی محفوظ رکھنے کا حکم
اس کے بعد ٹریبونل نے ہدایت دی کہ 16 جولائی 2024 کے اشتہار نمبر 01 آف 2024 کے تحت مدثر بشیر شیر گجری کے لیے منتخب کی گئی آسامی کو نہ مشتہر کیا جائے اور نہ ہی کسی بھی طریقے سے پُر کیا جائے۔
یہ تحفظ مخالف فریقین کے اعتراضات سے مشروط ہوگا اور اگلی سماعت تک برقرار رہے گا۔ ٹریبونل نے مخالف فریقین کو نوٹس جاری کیا۔ ان کی جانب سے ڈپٹی ایڈووکیٹ جنرل رئیس الدین گنائی پیش ہوئے اور نوٹس وصول کیا۔
مخالف فریقین کو اپنا جواب داخل کرنے کے لیے چار ہفتوں کی مہلت دی گئی ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 25 فروری 2027 کو مقرر کی گئی ہے۔
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