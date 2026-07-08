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شوپیان کے دیہی علاقوں کا محاصرہ اور تلاشی مہم ختم
اس پانچ روزہ محاصرے اور تلاشی مہم کے دوران سیکورٹی فورسز اور عسکریت پسندوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا۔
Published : July 8, 2026 at 6:59 AM IST
شوپیاں: (شاہد ٹاک) جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان کے چھانہ پورہ، سید پورہ اور اس سے متصل علاقوں میں پانچ روز قبل شروع کیا گیا کارڈن اینڈ سرچ آپریشن (CASO) عسکریت پسندوں کے ساتھ کوئی آمنا سامنا نہ ہونے کے بعد ختم کر دیا گیا۔
بڑے پیمانے پر شروع کیا گیا یہ تلاشی آپریشن عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق موصول ہونے والی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا۔ فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس (سی آر پی ایف) اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیموں نے علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی لی۔
سکیورٹی ذرائع کے مطابق، مسلسل پانچ روز تک جاری رہنے والے آپریشن کے دوران فورسز نے تمام مشتبہ مقامات کی باریک بینی سے تلاشی لی۔ وہیں اس تلاشی مہم کے دوران چھانہ پورہ علاقے سے کئی بار گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دیں۔
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بہر حال پانچ روز تک مسلسل سرچ آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہونے کے بعد گذشتہ اس مہم کو ختم کر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ جمعرات کے روز شروع کیے گئے تلاشی آپریشن کو اسی بنا پر گذشہ یعنی منگل کی شام آپریشن کو باضابطہ طور پر ختم کرتے ہوئے علاقے سے محاصرہ اٹھا لیا گیا۔
یہ سرچ آپریشن جمعہ کی صبح عسکریت پسندوں کی موجودگی سے متعلق اطلاع موصول ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ اس دوران مشترکہ کارروائی میں چھانہ پورہ اور اس سے متصل علاقوں، جن میں سید پورہ، سیدھو، امشی پورہ، شمشی پورہ اور ہرد ہینڈیو شامل ہیں، کا محاصرہ کر کے وسیع پیمانے پر تلاشی لی گئی۔