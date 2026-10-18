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جموں میں خاتون کے خلاف آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں سے روابط کے الزامات کی تحقیقات جاری
آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی دفعہ 3 قومی سلامتی کےلیے نقصان دہ معلومات جمع کرنے یا انہیں منتقل کرنے سے متعلق جرائم کا احاطہ کرتی ہے۔
Published : October 18, 2026 at 9:26 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں پولیس نے پالاپرتھی ناگا اناگھا لکشمی نامی ایک خاتون کے خلاف مبینہ طور پر قومی سلامتی سے متعلق حساس اور خفیہ معلومات جمع کرنے اور انہیں چین سمیت غیر ملکی انٹیلی جنس ایجنسیوں سے وابستہ افراد تک پہنچانے کے الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔
انٹیلی جنس اِن پٹ میں خاتون کو فوج کے ایک سینئر افسر کی اہلیہ بتایا گیا ہے ۔ پولیس ذرائع کے مطابق، اس سلسلے میں جموں کے گاندھی نگر پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 290/2026 درج کی گئی ہے۔ مقدمے میں آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 کی دفعات 3 اور 5 کے علاوہ بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 152 اور 61(2) شامل کی گئی ہیں۔
آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی دفعہ 3 قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ معلومات جمع کرنے یا انہیں منتقل کرنے سے متعلق جرائم کا احاطہ کرتی ہے، جبکہ دفعہ 5 محفوظ اور خفیہ معلومات کو غیر قانونی طور پر افشا کرنے، اپنے پاس رکھنے یا ان سے متعلق دیگر خلاف ورزیوں سے متعلق ہے۔
پولیس ذرائع نے بتایا کہ بتایا کہ خاتون کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ ابتدائی جانچ میں ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ خاتون نے کوئی حساس معلومات کسی کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ذرائع کے مطابق، تفتیشی ایجنسیاں ایف آئی آر درج کئے جانے کے پس منظر اور غیر ملکی عناصر سے ممکنہ روابط سے متعلق الزامات کی بھی جانچ کر رہی ہیں۔
پولیس کی جانب سے معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں تاہم پولیس نے اس بارے میں ابھی تک کسی بھی طرح کا بیان نہیں دیا ہے۔