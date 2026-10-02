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پولیس اہلکار کی مارپیٹ کرنے کے الزام میں ایم ایل اے پہلگام کے خلاف کیس درج
پولیس اہلکار کا دعویٰ ہے کہ این سی رکن اسمبلی الطاف کلو اور امیش بٹ عرف امیش تلاشی نے اس کا زد و کوب کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 2, 2026 at 5:34 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو): جموں و کشمیر پولیس نے ایک پولیس اہلکار کی جانب سے درج کرائی گئی تحریری شکایت کی بنیاد پر حکمران جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) سے وابستہ پہلگام اسمبلی حلقے کے موجودہ رکن اسمبلی الطاف احمد وانی عرف الطاف کلو اور پارٹی کے اضافی ترجمان امیش بٹ عرف امیش تلاشی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق معاملہ مبینہ طور پر پولیس اہلکار کے ساتھ مارپیٹ اور ڈیوٹی کے دوران پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔
ذرائع کے مطابق شکایت کرنے والا اہلکار جموں و کشمیر پولیس کی سیکیورٹی ونگ سے وابستہ ہے اور اسے رکن اسمبلی الطاف احمد وانی کے پرسنل سیکیورٹی آفیسر (PSO) کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ پولیس اہلکار کی جانب سے متعلقہ حکام کو پیش کی گئی تحریری شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ایم ایل اے (MLA) کی سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اسی دوران کسی معاملے پر تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد مبینہ طور پر رکن اسمبلی اور پارٹی ترجمان نے اس کے ساتھ مارپیٹ کی۔
شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ مار پیٹ کے دوران اسے چوٹیں بھی آئیں، جس کے بعد اس نے متعلقہ پولیس حکام سے رجوع کرتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی اور معاملے میں قانونی کارروائی کی درخواست کی۔
ذرائع کے مطابق پولیس نے شکایت اور ابتدائی طور پر دستیاب معلومات کی بنیاد پر دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق FIR No. 334/2026، دفعہ 121 اور 351 بی این ایس کے تحت پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے اور واقعے سے متعلق تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تفتیش کے دوران شکایت میں عائد الزامات کی جانچ، متعلقہ افراد کے بیانات اور دیگر دستیاب شواہد کی بنیاد پر مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
الطاف احمد وانی عرف الطاف کلو جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کی پہلگام اسمبلی نشست سے موجودہ منتخب رکن اسمبلی ہے۔ جبکہ امیش بٹ عرف امیش تلاشی نیشنل کانفرنس (این سی) کے اضافی ترجمان کے طور پر کام کر رہے ہیں۔
پولیس کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور مزید پیش رفت تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سامنے آئے گی۔ ادھر، اس ضمن میں متعلقہ رکن اسمبلی یا این سی کے اضافی ترجمان کا رد عمل جاننے کے لیے رابطہ قائم نہ سکا۔ اگر ان کے ساتھ رابطہ قائم ہوا تو اسے بھی اس خبر میں شامل کیا جائے گا۔
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