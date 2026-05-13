سرکاری ٹیچر کے خلاف یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج، دہشت گردوں کی مدد کا الزام
Published : May 13, 2026 at 4:31 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر پولیس نے ضلع کشتواڑ میں غیر ملکی دہشت گردوں کو پناہ اور مدد فراہم کرنے والے سیف اللہ گروپ کے معاونین کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے دو اہم ملزمان کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
پولیس ترجمان کے مطابق یہ کارروائی سنگھ پورہ، چترو میں قائم دہشت گردوں کے ایک خفیہ ٹھکانے سے متعلق تحقیقات کے دوران انجام دی گئی۔ پولیس کے مطابق اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن چترو میں ایف آئی آر نمبر 03/2026 درج کی گئی ہے، جس میں بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 61(2)، 109، 147، 148، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ (یو اے پی اے) کی دفعات 13، 16، 18، 19، 20 اور آرمز ایکٹ کی دفعہ 7/27 شامل ہیں۔
جموں و کشمیر پولیس نے اپنے بیان میں کہا کہ دہشت گردی اور اس کے معاونین کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی اور امن و امان کو نقصان پہنچانے والے عناصر کے لیے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کشتواڑ نریس سنگھ نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ باریک بینی سے کی گئی تحقیقات اور مخصوص کارروائیوں کے دوران مشکور احمد ولد محمد رمضان، ساکن بیگھ پورہ سنگھ پورہ کشتواڑ، جو محکمہ تعلیم میں بطور استاد تعینات ہے، کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس کے مطابق ملزم دہشت گردوں کے ٹھکانے کو سہولت فراہم کرنے میں براہ راست ملوث تھا۔ایس ایس پی کے مطابق اس سے قبل منیر احمد، ساکن بندیان نائدگام، کو بھی اسی نوعیت کے الزامات میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں اور ملوث تمام افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔