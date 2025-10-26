ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کٹھوعہ میں لالچ دیکر مذہب تبدیل کرنے کے الزام میں عیسائی مشنریز کے خلاف مقدمہ درج
پولیس نے ایک گروپ کیخلاف مقدمہ درج کرلیا جس پر مقامی دیہاتیوں کو جھوٹی یقین دہانی کرکے عیسائی بنانے کی کوشش کرنے کا الزام ہے۔
Published : October 26, 2025 at 10:28 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) پولیس نے ایک گروپ عیسائی مشنریز کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے جن پر الزام ہے کہ وہ مقامی دیہاتیوں کو عیسائیت قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مبینہ طور پر ان مشنریز نے غریب اور بیمار لوگوں کو مالی امداد اور علاج کی جھوٹی یقین دہانیاں دے کر مذہب تبدیل کرنے پر اکسایا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ضلع کٹھوعہ کے دیہی علاقے میں پیش آیا، جہاں مشنریز گاؤں والوں کو اپنے مذہب سے منحرف ہونے کے لیے قائل کر رہے تھے۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) کٹھوعہ، محیتا شرما نے اس معاملے پر سخت کارروائی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ پولیس نے اس ضمن میں بھارتیا نیایا سنہیتا (بی این ایس) 2023 کی دفعات 299 اور 351(2) کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے، اور تحقیقات جاری ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ شکایت موصول ہونے کے بعد راج باغ پولیس اسٹیشن میں ایف آئی آر نمبر 0198 مورخہ 25 اکتوبر 2025 کو درج کی گئی۔ واقعہ جکھولے، کٹھوعہ علاقے میں پیش آیا۔
دوسری جانب، وشو ہندو پریشد (وی ایچ پی) کے کارکنان نے اتوار کے روز ضلع کٹھوعہ میں مبینہ مذہبی تبدیلی کی کوشش کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ عیسائی مشنریز دور دراز دیہات میں ہندوؤں کو مختلف ترغیبات دے کر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وی ایچ پی کے رہنما موہندر پال نے کہا، “ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مشنریز ہندوؤں کو لالچ دے کر عیسائی بنا رہے ہیں۔ ہمیں ان کی عبادت سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مذہب تبدیلی کی کوئی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔”
یہ بھی پڑھیں: Mass Conversion میرٹھ میں عیسائی مشنری پر لالچ دیکر مذہب تبدیل کرنے کا الزام
پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں ایک ہسٹری شیٹر ملزم کو گرفتار کیا ہے، جب کہ مزید افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ واقعے کی تفتیش تیزی سے جاری ہے اور کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔