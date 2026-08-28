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نوکری اور امرناتھ یاترا ٹینٹ پرمٹ کے نام پر مبینہ فراڈ، بی جے پی ڈسٹرکٹ جنرل سکریٹری عابد ننگرو کے خلاف مقدمہ درج
شکایت کے مطابق، ملزم نے مبینہ طور پر شکایت کنندہ کو یقین دلایا کہ وہ سرکاری ملازمت دلانے کا انتظام کر سکتا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 28, 2026 at 10:40 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): جموں وکشمیر اننت ناگ پولیس نے سرکاری ملازمت دلانے اور شری امرناتھ جی یاترا کے دوران پہلگام میں خیمے نصب کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے نام پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے کی دھوکہ دہی کے معاملے میں ایک سیاسی لیڈر عابد حسین ننگرو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔عابد ننگرو بھارتیہ جنتا پارٹی سے وابستہ ہیں اور وہ اننت ناگ میں بحیثیت ڈسٹرکٹ جنرل سکریٹری کے طور پر کام کر رہے ہیں
پولیس کے مطابق، پولیس پوسٹ کھنہ بل کو وحید احمد ایتو ولد غلام نبی ایتو، ساکن حسن نور، عیش مقام جو فی الحال جی ڈی سی بوائز ہوسٹل کھنہ بل میں مقیم ہے ، کی جانب سے ایک تحریری شکایت موصول ہوئی۔ شکایت میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ عابد حسین ننگرو ولد غلام حسن ننگرو، ساکن کرنڈی گام، بجبہاڑہ، اننت ناگ نے مبینہ طور پر اپنی سیاسی اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے شکایت کنندہ کو دھوکہ دیا۔
شکایت کے مطابق، ملزم نے مبینہ طور پر شکایت کنندہ کو یقین دلایا کہ وہ پولیس محکمہ میں اسپیشل پولیس آفیسر (ایس پی او) کی سرکاری ملازمت دلانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شری امرناتھ جی یاترا کے دوران پہلگام میں یاتریوں کے لئے خیمے نصب کرنے کی اجازت بھی اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے دلانے کی یقین دہانی کرائی گئی۔
شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ انہی یقین دہانیوں اور وعدوں کی بنیاد پر اسے مختلف مواقع پر عابد ننگرو کو مجموعی طور پر 8 لاکھ 25 ہزار روپئے ادا کرنے پر آمادہ کیا گیا۔
پولیس نے شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن اننت ناگ میں ایف آئی آر نمبر 283/2026 درج کر لی ہے۔ مقدمہ بھارتیہ نیائے سنہیتا (بی این ایس) کی دفعات 318(4) اور 351(3) کے تحت درج کیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے ۔
اننت ناگ پولیس نے کہا ہے کہ دھوکہ دہی، فراڈ یا سرکاری ملازمت اور دیگر سرکاری فوائد دلانے کے جھوٹے وعدوں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینے میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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پولیس نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ ایسے افراد کے جھوٹے وعدوں اور یقین دہانیوں سے ہوشیار رہیں اور سرکاری ملازمت یا کسی بھی سرکاری اجازت و فائدے کے نام پر کسی کو رقم دینے سے گریز کریں۔