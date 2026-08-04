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ماتا ویشنو دیوی شرائن میں چاندی کے نذرانوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ، عدالت نے تمام شواہد محفوظ رکھنے کی ہدایت
شکایت کنندہ نے الزام عائد کیاکہ عقیدت مندوں کی جانب سے چڑھائے گئے چاندی کے نذرانوں کے استعمال کے حوالے سے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 8:26 PM IST
جموں : (محمد اشرف گنائی) چیف جوڈیشل مجسٹریٹ جموں کی عدالت نے ماتا ویشنو دیوی شرائن میں عقیدت مندوں کی جانب سے پیش کیے گئے چاندی کے نذرانوں میں مبینہ بے ضابطگیوں اور خرد برد کے الزامات سے متعلق معاملے میں تمام دستاویزی اور الیکٹرانک شواہد محفوظ رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ حکم دیپک شرما کی جانب سے دائر کی گئی شکایت پر صادر کیا گیا، جس میں انسپکٹر جنرل آف پولیس (کرائم برانچ) سمیت دیگر متعلقہ حکام کو فریق بنایا گیا ہے۔
شکایت میں معاملے کی مکمل جانچ، ایف آئی آر درج کرنے اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ شکایت کنندہ کا الزام ہے کہ شرائن میں عقیدت مندوں کی جانب سے چڑھائے گئے چاندی کے نذرانوں کے استعمال اور ان کے معیار کے حوالے سے سنگین بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ شکایت میں بعض چاندی کی اشیاء کی اصل نوعیت، معیار اور ان کے ریکارڈ پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی عدالت سے استدعا کی گئی تھی کہ تحقیقات مکمل ہونے تک تمام متعلقہ ریکارڈ اور شواہد محفوظ رکھے جائیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ کرائم برانچ جموں نے شکایت کا نوٹس لیتے ہوئے اسے مزید کارروائی کے لیے متعلقہ افسران کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ معاملہ اعلیٰ پولیس حکام کو بھی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عدالت نے متعلقہ پولیس افسر کو ہدایت دی ہے کہ جاری تحقیقات کی پیش رفت سے متعلق تفصیلی اسٹیٹس رپورٹ پیش کی جائے اور قانون کے مطابق ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے۔
شکایت میں چاندی کی اشیاء، ان کے نمونے، رسیدیں، انوینٹری ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج، ترسیل و وصولی کے ریکارڈ، آڈٹ دستاویزات، ٹیسٹنگ رپورٹس اور دیگر الیکٹرانک شواہد محفوظ رکھنے کی بھی درخواست کی گئی تھی۔ کرائم برانچ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ شکایت کو ایس ایس پی کرائم برانچ جموں کے پاس تفصیلی جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور معاملے کی تحقیقات جاری ہیں۔
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عدالت نے واضح کیا کہ شواہد محفوظ رکھنے کی ہدایات کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ تحقیقات کے دوران کسی بھی اہم ثبوت کے ضائع ہونے یا تبدیل کیے جانے کا خدشہ نہ رہے، تاکہ ضرورت پڑنے پر انہیں قانونی کارروائی میں مؤثر طور پر استعمال کیا جا سکے۔