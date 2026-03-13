ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ہائی کورٹ نے آئنسٹائن کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے پی ایس اے کیا کالعدم
ہائی کورٹ نے سرکاری ریکارڈ میں سنگین غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے پلوامہ کے شہری پر پی ایس اے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 13, 2026 at 2:54 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے سرکاری ریکارڈ میں سنگین حقائق پر مبنی غلطیاں سامنے آنے کے بعد مدثر احمد بٹ نامی ایک شہری کی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت حراست کو کالعدم قرار دیکر جیل حکام سے مدثر کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ سرینگر بنچ میں سماعت کے دوران جسٹس راہول بھارتی نے "ذاتی آزادی" جیسے معاملات میں ریاستی حکام کی غفلت پر سخت تنقید کی۔
جسٹس بھارتی نے اپنے 15 صفحات پر مشتمل فیصلے کی ابتدا معروف سائنس دان البرٹ آئنسٹائن کے ایک قول سے کی، تاکہ قانونی معاملات میں درستگی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ انہوں نے لکھا: "جو شخص چھوٹے معاملات میں سچائی کے لحاظ سے لاپرواہ ہو، اس پر بڑے معاملات میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔" جسٹس بھارتی نے آئنسٹائن کے اس قول کو ضلع مجسٹریٹ کے طرز عمل پر منطبق کرتے ہوئے استعمال کیا۔
درخواست گزار مدثر احمد بٹ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے رہائشی ہیں اور ایک مقامی ٹین کی دکان میں سیلز مین کے طور پر کام کرتے تھے۔ ان کے کیس کی پیروی جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے فرزنداں - ضمیر عبداللہ اور ظہیر عبداللہ نے کی، دونوں پیشے سے وکیل ہیں۔
مدثر بٹ کو مئی 2025 سے پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے)کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پلوامہ کے مِتھرگام گاؤں میں دہشت گرد سرگرمیوں کی حمایت کی۔
عدالت نے اپنے فیصلے میں کئی "واضح اور سنگین غلطیوں" کی نشاندہی کی۔ ضلع مجسٹریٹ کی جانب سے پیش کی گئی حراست کی وجوہات میں پولیس سمن کی تاریخ 23 فروری 2025 درج تھی، جبکہ اصل پولیس ڈوزیئر میں ایسی کوئی تاریخ موجود نہیں تھی۔
اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ ضلع جیل ادھم پور کے سپرنٹنڈنٹ کے ایک خط میں کہا گیا تھا کہ مدثر بٹ 5 دسمبر 2024 سے حراست میں ہیں، جو سرکاری حراستی حکم نامے 30 اپریل 2025 سے کئی ماہ پہلے کی تاریخ ہے۔
جسٹس بھارٹی نے اس صورتحال کو یوں بیان کیا کہ "مدعا علیہان کے دائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ بایاں ہاتھ کیا کر رہا ہے۔" انہوں نے کہا کہ ایسی غلطیاں ایسے معاملات میں آئینی حساسیت کے تقاضوں کے لیے تکلیف دہ اور ناقابل قبول ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ بات ناقابل تصور ہے کہ اتنی بڑی غلطیاں نہ تو محکمہ داخلہ نے درست کیں اور نہ ہی ضلع انتظامیہ نے۔
عدالت نے مدثر بٹ کی حراست کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ضلع مجسٹریٹ پلوامہ کے جاری کردہ احکامات کو بھی کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس بھارتی نے ڈسٹرکٹ جیل ادھم پور کے سپرنٹنڈنٹ کو مدثر احمد بٹ کو فوری طور پر رہا کرنے کی ہدایت دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: