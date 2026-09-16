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'پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا'، سرینگر کے 78 سالہ بزرگ کیلئے ہائی کورٹ کا بڑا ریلیف
ہائی کورٹ نے سرینگر کے 78 سالہ بزرگ کی پاسپورٹ درخواست پر متعلقہ حکام کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔
Published : September 16, 2026 at 7:15 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اور لداخ کی ہائی کورٹ نے حکام کو سرینگر کے ایک 78 سالہ بزرگ کی پاسپورٹ کی درخواست پر دوبارہ غور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے پایا کہ پولیس تصدیقی رپورٹ (ویربفیکیشن) میں جس پرانے مجرمانہ کیس کا حوالہ دیا گیا تھا، وہ اب عدالت میں زیرِ سماعت نہیں ہے۔
جسٹس رجنیش اوسوال نے جموں و کشمیر کی گرمائی دار الحکومت سرینگر کے رہائشی محمد رمضان وانی کی جانب سے دائر کردہ ایک درخواست (WP(C) No. 3306/2023) کو نمٹاتے ہوئے اپنے چار صفحات پر مشتمل حکم نامے میں یہ ہدایت جاری کی۔ وانی نے سنہ 2022 کی ایک منفی پولیس تصدیقی رپورٹ کی وجہ سے پاسپورٹ کی درخواست رک جانے کے بعد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
یہ معاملہ درخواست گزار کو درپیش مشکلات کو اجاگر کرتا ہے جن کا پاسپورٹ تقریباً 40 سال قبل درج ہونے والے ایک مجرمانہ کیس کی وجہ سے لٹکا ہوا ہے۔
وانی نے حکام، خاص طور پر علاقائی پاسپورٹ آفس (آر پی او) کو اپنے حق میں پاسپورٹ جاری کرنے کی ہدایت دینے کی استدعا کی تھی۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق، وانی نے اس سے قبل بھی پاسپورٹ کے لیے درخواست دی تھی، لیکن 26 دسمبر سال 2022 کی ایک پولیس تصدیقی رپورٹ میں منفی ریمارکس کی وجہ سے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔
بعد میں انہوں نے ایک اور آن لائن درخواست جمع کرائی۔ اس درخواست کو اس نوٹ کے ساتھ واپس کر دیا گیا کہ "پولیس تصدیقی رپورٹ واضح نہیں ہے اور درخواست علاقائی پاسپورٹ آفس میں زیرِ غور ہے"۔
حکام نے وانی کے خلاف سنہ 1988 میں درج ہونے والے ایک کیس کا سہارا لیا۔ پولیس تصدیقی رپورٹ میں بتایا گیا کہ وانی سری نگر کے صفا کدل پولیس اسٹیشن میں رنبیر پینل کوڈ کی دفعہ 307 کے تحت درج ایف آئی آر نمبر 111/1988 میں نامزد تھے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ پانچ اگست سال 1988 کو تھرڈ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں چارج شیٹ داخل کی گئی تھی۔
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کرمنل انویسٹی گیشن ڈیپارٹمنٹ نے بعد ازاں 26 دسمبر سال 2022 کو علاقائی پاسپورٹ آفیسر کو ایک حقائق پر مبنی رپورٹ ارسال کی تھی۔ حکام کے مطابق، وانی کو اس پولیس رپورٹ کے بارے میں مطلع کر دیا گیا تھا اور ان سے متعلقہ عدالت سے "عدم اعتراض/بری ہونے کا حکم نامہ" حاصل کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔
تاہم، ہائی کورٹ نے بعد میں سال 1988 کے اس کیس کی موجودہ صورت حال جاننے کے لیے متعلقہ عدالت سے ایک رپورٹ طلب کی۔ یہ رپورٹ اس درخواست کے فیصلے میں مرکزی اہمیت اختیار کر گئی۔
گزشتہ 27 اگست کے اپنے حکم نامے میں ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ تھرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، سرینگر کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایف آئی آر نمبر 111/1988 کے سلسلے میں کوئی بھی کیس عدالت میں زیرِ التوا نہیں ہے۔
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حالیہ حکم نامے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب مجرمانہ کیس اب زیرِ التوا نہیں رہا، تو پرانی پولیس تصدیقی رپورٹ بذاتِ خود وانی کی پاسپورٹ درخواست پر غور روکنے کا جواز نہیں بن سکتی۔
جسٹس اوسوال نے ریمارکس دیے کہ تھرڈ ایڈیشنل سیشن جج کی رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ "ایف آئی آر نمبر 111/1988 سے متعلق کوئی بھی چارج شیٹ متعلقہ عدالت میں زیرِ التوا نہیں ہے۔"
عدالت نے مزید کہا کہ جب ایسا کوئی کیس زیرِ التوا نہیں ہے، تو حکام محض پرانی پولیس تصدیقی رپورٹ کی بنیاد پر وانی کو پاسپورٹ جاری کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔
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عدالت نے براہِ راست فوری طور پر پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کے بجائے، اس نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ وانی کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔
جسٹس اوسوال نے جواب دہندگان کو ہدایت دی کہ "وہ ایف آئی آر نمبر 111/1988 کے کیس کے حوالے سے پولیس تصدیقی رپورٹ کے باوجود درخواست گزار کی پاسپورٹ جاری کرنے کی درخواست پر فیصلہ کریں، بشرطیکہ کوئی اور قانونی رکاوٹ موجود نہ ہو۔"
حکام کو پاسپورٹ کی درخواست پر مناسب حکم جاری کرنے کے لیے اس عدالتی حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپی موصول ہونے کی تاریخ سے تین ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ عدالت نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ حکام مقررہ مدت کے اندر کارروائی کریں گے۔
بینچ نے معاملے کو نمٹاتے ہوئے کہا کہ "اس عدالت کو پورا یقین ہے کہ جواب دہندگان اس حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپی دستیاب کرائے جانے کی تاریخ سے تین ماہ کے اندر مناسب احکامات جاری کریں گے۔"
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