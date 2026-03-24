یو اے پی اے کیس میں اپروور بننے والے ٹیچر کی ضمانت ہائی کورٹ نے کی منظور
کورٹ نے کہا کہ معافی کی شرائط پوری کرنے والے اپروور کو مزید حراست میں رکھنا بنیادی حقوق اور انصاف کے خلاف ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : March 24, 2026 at 5:47 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے پونچھ کے ایک گونمنٹ ٹیچر کی ضمانت منظوری کی، جو یو اے پی اے (UAPA) کیس میں سرکاری گواہ (اپروور) بن گیا تھا۔ عدالت نے قومی سلامتی اور ذاتی آزادی کو مدنظر رکھتے ہوئے کہا کہ "معافی کی شرائط پوری کرنے کے بعد بھی حراست میں رکھنا انصاف کے خلاف ہوگا۔"
23 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ جسٹس محمد یوسف وانی نے جموں سے ورچوئل طریقے سے سنایا۔ عدالت نے اعجاز احمد کی درخواست منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کے 5 اپریل 2025 کے اس حکم کو منسوخ کر دیا جس میں ان کی ضمانت مسترد کی گئی تھی۔ اعجاز احمد ولد عبدالرشید، ساکن سیلان سرنکوٹ پونچھ، نے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) کی دفعہ 528 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ انہوں نے پونچھ میں این آئی اے ایکٹ کے تحت نامزد خصوصی جج کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔
یہ مقدمہ ایف آئی آر نمبر 358/2023 سے جڑا ہے جو پولیس اسٹیشن سرنکوٹ میں درج کیا گیا تھا۔ اس میں مجرمانہ سازش، ملک کے خلاف جنگ چھیڑنے، آرمز ایکٹ کی خلاف ورزی اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون (UAPA) کی مختلف دفعات شامل ہیں۔
استغاثہ کے مطابق، 14 نومبر 2023 کو بفلیاز چوک پر پولیس نے ایک گاڑی کو روک کر تلاشی کے دوران پستول، گولہ بارود، نقد رقم اور کالعدم تنظیم حزب المجاہدین کے پوسٹر برآمد کیے۔ ناکہ چیکنگ کے دوران اعجاز احمد سمیت تین افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ تحقیقات کے دوران اعجاز احمد، گلشن احمد اور معراج احمد شیخ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا۔ ایک ملزم کو ثبوت نہ ہونے پر بری کیا گیا جبکہ ایک مبینہ طور پر لائن آف کنٹرول پار کر گیا۔
اعجاز احمد نے خود کو بے قصور بتایا اور کہا کہ وہ انجانے میں اس معاملے میں شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بطور ضامن قرض کی رقم وصول کرنے کے لیے گلشن احمد کے ساتھ گئے تھے۔
بعد میں انہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 306 (اب BNSS کی دفعہ 343) کے تحت معافی کی درخواست دی، جو 24 اگست 2024 کو چیف جوڈیشل مجسٹریٹ پونچھ نے منظور کی۔ ان کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے اور پھر 8 مارچ 2025 کو ٹرائل کے دوران ریکارڈ کیا گیا۔
اپروور بننے اور بیان دینے کے بعد اعجاز احمد نے ضمانت کی درخواست دی اور کہا کہ انہوں نے معافی کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں اور مزید حراست ان کے بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ ٹرائل کورٹ نے ان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ دفعہ 306(4)(b) کے تحت اپروور کو ٹرائل ختم ہونے تک حراست میں رکھا جائے گا۔
جسٹس وانی نے اس تشریح سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون ضمانت دینے پر مکمل پابندی نہیں لگاتا۔ عدالت نے کہا کہ "یہ دفعات عدالت کے اختیار کو محدود کرتی ہیں، ختم نہیں کرتیں، کہ وہ ٹرائل مکمل ہونے سے پہلے اپروور کو رہا کر سکے۔"
جج نے واضح کیا کہ اپروور کو حراست میں رکھنے کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ اس کا تحفظ کرنا ہے تاکہ وہ سچ بیان کر سکے۔ عدالت نے کہا کہ جب کسی ملزم کو معافی مل جائے اور وہ اس کی شرائط پوری کرے تو وہ ملزم نہیں رہتا بلکہ استغاثہ کا گواہ بن جاتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ "اگر اپروور نے یکساں اور واضح بیان دیا ہو اور خود رہائی کی درخواست کرے تو اسے مناسب شرائط کے ساتھ ضمانت دی جانی چاہیے۔"
عدالت نے آئین کے آرٹیکل 21 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ طویل حراست بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی۔ جسٹس وانی نے کہا کہ اپروور کی حراست معافی کی شرائط پوری ہونے تک ہی ہونی چاہیے اور اس کے بعد مزید قید تعاون کے باوجود سزا کے برابر ہوگی۔ عدالت نے مزید کہا کہ "اپروور کو اس کی مرضی کے خلاف حراست میں نہیں رکھا جا سکتا جب وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکا ہو۔"
ہائی کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے اعجاز احمد کو ایک ایک لاکھ روپے کے ذاتی مچلکوں اور ضمانتی بانڈ کے ساتھ ضمانت دے دی۔ انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہوتے رہیں اور عدالت کی دیگر شرائط پر عمل کریں۔ عدالت نے خبردار کیا کہ قوانین کی سخت اور مشینی تشریح انصاف، دیانت اور مناسب طریقہ کار کے خلاف ہو سکتی ہے۔
