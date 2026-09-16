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بجبہاڑہ میں منشیات کے خلاف مہم: واگہامہ میں بیس کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ تلف

پولیس اور محکمۂ ایکسائز نے مشترکہ کارروائی کی، بھنگ کی غیر قانونی کاشت کے خلاف مہم جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔

Cannabis cultivated on approximately 20 kanals of land in Waghama, Bijbehara JK destroyed, Urdu News
واگہامہ بجبہاڑہ میں تقریباً 20 کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ تلف (Photo Credit: ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2026 at 4:44 PM IST

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اننت ناگ، جموں و کشمیر (فیاض احمد لولو): جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے بجبہاڑہ علاقے میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت، پولیس اور محکمۂ ایکسائز کی ایک مشترکہ ٹیم نے واگہامہ علاقے میں تقریباً 20 کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ کی فصل کو تلف کر دیا۔

تفصیلات کے مطابق، انچارج پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ، سب انسپکٹر رئیس احمد کی قیادت میں پولیس ٹیم نے محکمۂ ایکسائز کے اہلکاروں کے ہمراہ واگہامہ بجبہاڑہ میں یہ مشترکہ کارروائی انجام دی۔ اس کارروائی کے دوران مختلف مقامات پر اراضی پر غیر قانونی طور پر کاشت کیے گئے بھنگ کے پودوں کو اکھاڑ کر تلف کیا گیا۔

بجبہاڑہ میں منشیات کے خلاف مہم (Credit: ETV BHARAT)

یہ کارروائی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کا حصہ

حکام کے مطابق، یہ کارروائی علاقے میں منشیات کی غیر قانونی کاشت اور اس کی اسمگلنگ کے خلاف جاری مہم کا حصہ ہے۔ مشترکہ ٹیم نے موقع پر ہی بھنگ کی فصل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، تاکہ اس کے ذریعے منشیات کی تیاری اور غیر قانونی کاروبار کے امکانات کو روکا جا سکے۔

Cannabis cultivated on approximately 20 kanals of land in Waghama, Bijbehara JK destroyed, Urdu News
واگہامہ بجبہاڑہ میں تقریباً 20 کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ تلف (Photo Credit: ETV BHARAT)

ملوث عناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی

پولیس اور متعلقہ محکموں کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ منشیات کے خلاف اس طرح کی کارروائیوں کا سلسلہ آئندہ بھی سختی سے جاری رکھا جائے گا اور بھنگ یا دیگر منشیات کی غیر قانونی کاشت میں ملوث عناصر کے خلاف قانون کے تحت سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

Cannabis cultivated on approximately 20 kanals of land in Waghama, Bijbehara JK destroyed, Urdu News
واگہامہ بجبہاڑہ میں تقریباً 20 کنال اراضی پر کاشت کی گئی بھنگ تلف (Photo Credit: ETV BHARAT)

نوجوان نسل کو منشیات سے محفوظ رکھنے مؤثر اقدامات

حکام نے مقامی لوگوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں منشیات کی کاشت، خرید و فروخت یا اس کے استعمال سے متعلق کسی بھی سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ اداروں کو دیں، تاکہ معاشرے، خصوصاً نوجوان نسل کو منشیات کے بڑھتے ہوئے خطرے سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔

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TAGGED:

बिजबेहरा में भांग की खेती
بیجبہاڑہ میں بھنگ کی کاشت
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