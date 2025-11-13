ETV Bharat / jammu-and-kashmir

دہلی دھماکے کے خلاف جموں کشمیر کے بارہمولہ میں کینڈل مارچ

کینڈل مارچ میں مظاہرین نے ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے دہلی دھماکے کو ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔

ETV Bharat Urdu Team

November 13, 2025

بارہمولہ (کوثر عرفات): شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں دہلی میں لال قلعہ کے پاس ہوئے دھماکے کے خلاف کینڈل مارچ کا اہتمام کیا گیا۔ اس احتجاجی مارچ میں سوپور اور آس پاس کے گاؤں سے تمام طبقات کے لوگوں نے شرکت کی۔ مظاہرین نے دہلی میں ہوئے بلاسٹ کی مذمت اور متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ موم بتیاں اور پلے کارڈز اٹھائے لوگوں نے امن و اتحاد کو فروغ دینے پر زور دیا۔

دہلی دھماکے کے خلاف جموں کشمیر کے بارہمولہ میں کینڈل مارچ (ETV Bharat)

کینڈل مارچ کے شرکا نے ہر قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا۔ مظاہرین نے کہا کہ اس کا مقصد ہم آہنگی کو بگاڑنا تھا۔ اس دوران دھماکے میں مارے گئے لوگوں کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ تقریب کا اختتام امن، لچک اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے اجتماعی عہد کے ساتھ ہوا۔


واضح رہے کہ دہلی میں چند روز قبل ایک زبردست دھماکہ ہوا جس میں دس سے زائد لوگوں کی جان چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد جموں کشمیر میں سکیورٹی ایجنسیوں نے مختلف اضلاع میں تقریباً 200 مقامات پر چھاپے مارے، جگہ جگہ پر ناکہ چیکنگ میں تیزی لائی گئی اور تقریباً 1000 لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا۔

پولیس کی جانب سے کل سوپور میں بھی جماعت اسلامی سے وابستہ افراد کے خلاف چھاپے مارے گئے۔ اسی کے ساتھ گزشتہ روز ایک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی جس میں کہا گیا کہ سوشل میڈیا کا استعمال بہتر سے کریں اور اگر کوئی شخص سوشل میڈیا پر غلط کام کرتے ہوئے ملوث پایا گیا تو اس کے ساتھ قانونی کارروائی کی جائے گی۔

