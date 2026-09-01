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'کینسر سے آواز چھِن جانے کے بعد اب قلم اور برش ہی میری آواز بن چکے ہیں'
کشمیر کے ماہر فنکار ایس ایم مشتاق نے کینسر کے علاج کے دوران بھی کچھ پینٹگز بنائی ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 1, 2026 at 5:13 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سرینگر کے قدیم شہر کی تنگ گلیاں، پرانے دور کا لال چوک، دریائے جہلم پر بنے مکان، لکڑی کے پُل، سر سبز پہاڑ، پرانے دور کےمکان ، عربی خطاطی کے بے حد خوبصورت فن پارے ،گزرے حادثات اور واقعات کی کینواس پر اتاری گئی تصویریں فن مصوری کا شاہکار ہیں۔ یہ تصویریں نہ صرف آرٹسٹ کی فنی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس فن کےتئیں بے پناہ محبت اور جنون کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
یہ فن پارے کشمیر کے ماہر آرٹسٹ ایس ایم مشتاق کےہیں جنہوں نے سرطان جیسے مہلک مرض کے دوران بھی اپنے اس جنون کو چھوڑا نہیں اور خطرناک اور جان لیوا مرض سے جوجھتے ہوئے بھی اپنے احساسات، جذبات اور مشاہدات کو رنگوں کی زبان دے کر ایسے خوبصورت اور دلکش تماثیل و عکس تخلیق کیے ہیں جو اپنے اندر سموئی داستان بیاں کر رہے ہیں۔ اگرچہ کینسر نے ان کی اپنی آواز کو بے حد متاثر کیا ہے۔
شہر سرینگر کے برزلہ علاقے سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ایس ایم مشتاق کی اس آرٹ گیلری میں نہ صرف قرآنی اور عربی تحریریں ہیں، بلکہ پینٹنگز کے ذریعے کشمیر کی منفرد خوبصورتی کو الگ الگ زاویوں سے پیش کرنے والی متاثر کن تصاویر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔
اسپتال بیڈ سے بیڈروم تک
ایس ایم مشتاق نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا: "چھوٹی عمر سے ہی میں اس فن کی جانب مائل ہوا، بعد میں یہی فن میرا نہ صرف جنون بنا بلکہ ذریعہ معاش بھی۔ اگرچہ اس فن میں میرا کوئی استاد نہیں رہا، تاہم میں ایم ایف حسین کے علاوہ ملک کے کئی بڑے آرٹسٹ کے ساتھ میں نے ملاقات کی ہے اور ان کے فن پاروں کا بغور مشاہدہ بھی کیا ہے۔ بیماری سے لڑنے کے دوران بھی یہ فن میرے ساتھ رہا، خواہ وہ اسپتال کا بیڈ ہو یا میرے گھر کا بیڈ روم۔"
باریک بینی اور الگ الگ رنگوں کے امتزاج سے ایس ایم مشتاق کی بنائی گئی تصوریوں کو دیکھ کر ایس لگتا ہے کہ یہ کچھ بول رہی ہیں۔وہیں ان کی لا جواب اسلامی خطاطی دیکھ کر ہر ایک یہ کہنے پر مجبور ہوجاتا ہے کہ " واہ کتنی خوبصورت اور توجہ کن "ہے۔
ایس ایم مشتاق کے صاحبزادے میر شارق نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو میں کہا: "جس دور سے میرے والد گزرے ہیں وہ میرے لیے لفطوں میں بیان کرنا بے حد مشکل ہے۔ کینسر کی وجہ سے آواز چھِن جانے کے بعد اب قلم اور برش ہی میرے والد کی آواز بن چکے ہیں۔جس سے یہ اپنے احساسات اور مشاہدات کو لوگوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں۔"
درد کو فن کے ذریعے بیاں کرنے کا ہنر
ایس ایم مشتاق کی اس آرٹ گیلری میں ایک علحیدہ سیکشن بھی رکھا گیا ہے جس میں وہ پینٹگز رکھی گئی ہیں جو کہ اس فنکار نے اسپتال میں زیر علاج رہنے کے دوران بیڈ پر بنائی ہیں اور یہ پینٹگیز اس فنکار کے ایک ایک پل کو بیان کرتی ہیں۔
ایس ایم مشتاق کہتے ہیں کہ "کینسر کی جنگ لڑنے کے دوران اگرچہ مجھے کافی کچھ کھونا پڑا، یہاں تک کہ بیش قیمیتی آواز بھی۔ مگر میں نے مایوسی کو کسی بھی طرح اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیا۔" انہوں نے مزید کہاکہ "جب میں کیلگرافی کے لیے قلم یا کنواس پر تصویر اتارنے کی خاطر برش ہاتھ میں اٹھاتا ہوں۔تو میں اپنی ہر ایک تکلیف بھول جاتا ہوں۔نہ مجھے کھانے کی فکر رہتی ہے اور نہ ہی دنیا کی۔"
ایس ایم مشتاق واٹر اور ایکریلک دنوں رنگوں کا استعمال کرتے ہوئے پینٹنگ بناتے تھے۔ لیکن اب ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد وہ واٹر کلر کا ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ان کی رائے میں آرٹسٹ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کیونکہ برش اور رنگ اس سے ہر ایک زوائے سے بہتر طور جزبات و احساسات کو ابھارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
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