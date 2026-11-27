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کیا زمین کے تنازعے کے دوران سیل شدہ جائیداد سے سامان غائب ہونے کے معاملے کی پولیس تحقیقات کر سکتی ہے؟ جموں و کشمیر ہائی کورٹ کی وضاحت
جسٹس محمد یوسف وانی نے ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایات کو چیلنج کرنے والی چار افراد کی درخواست کو خارج کر دیا۔
Published : November 27, 2026 at 8:49 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ سیل شدہ احاطے سے سامان کی چوری اور خرد برد کے الزامات پر فوجداری تحقیقات کی جا سکتی ہیں، چاہے اس جائیداد کی ملکیت یا قبضے کا معاملہ ہی کیوں نہ سول عدالتوں میں زیرِ تنازع ہو۔
سری نگر میں جسٹس محمد یوسف وانی نے ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایات کو چیلنج کرنے والی چار افراد کی درخواست کو خارج کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ، جب الزامات بظاہر قابلِ دست اندازیِ پولیس جرائم کی نشاندہی کرتے ہوں، تو کسی زیرِ التوا دیوانی تنازعے کو مجرمانہ کارروائی سے انکار کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔
عدالت نے ’بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہیتا‘ کی دفعات 173 اور 175(3) کے دائرہ کار کی بھی وضاحت کی، اور قرار دیا کہ پولیس کو مجرمانہ طرز عمل کے الزامات کا جائزہ، بنیادی دیوانی تنازع سے قطع نظر، آزادانہ طور پر لینا چاہیے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے۔
جسٹس وانی نے مشاہدہ کیا کہ کاروباری اشیاء اور مشینری کے دیگر سامان کی چوری اور خرد برد کا مبینہ واقعہ یہاں تک کہ زیرِ تنازعہ اور سیل شدہ احاطے سے بھی فوجداری کارروائی کا متقاضی ہے؛ اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فریقین کے درمیان مذکورہ احاطے کے حوالے سے کوئی دیوانی تنازعہ چل رہا ہے۔"
یہ فیصلہ سی آر ایم (ایم) نمبر 47/2026 میں سامنے آیا، جس کا عنوان 'عبدالواجد بھٹ و دیگر بنام یونین ٹیریٹری آف جموں و کشمیر و دیگر' ہے۔
درخواست گزاروں نے ایڈیشنل سیشن جج، سری نگر کے 2 فروری 2026 کے اس حکم کو چیلنج کیا تھا، جس میں تھانہ شہید گنج کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ سری نگر کے کرن نگر چوک میں واقع جائیداد نمبر 103 سے کاروباری سازوسامان اور دیگر اشیاء کے غائب ہونے کے الزامات کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کریں اور تحقیقات کریں۔
یہ تنازع نذیر احمد میر کی جانب سے دائر کردہ ایک شکایت سے شروع ہوا، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ تقریباً 40 سالوں سے اس جگہ سے تین کاروبار چلا رہے تھے۔ ان میں ’کشمیر ڈیری فارم‘، ’میر بک سیلر‘ اور ’سونا ٹریڈ ویز‘ شامل تھے۔
میر کے مطابق، 31 جنوری 2023 کو سرکاری حکام نے ان احاطوں کو سیل کر دیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے الزام لگایا کہ سیل توڑ دی گئی ہے اور غیر مجاز افراد نے ان احاطوں پر قبضہ کر کے وہاں تجارتی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ کاروبار کا قیمتی سامان، مشینری، فرنیچر، برقی آلات، گیس سلنڈر، دفتری ریکارڈ اور دیگر اشیاء غائب ہو گئی ہیں۔ غائب ہونے والے سامان کی مالیت کا تخمینہ کئی لاکھ روپے لگایا گیا ہے۔
شکایت میں موجودہ درخواست گزاروں اور دیگر افراد کا نام، مبینہ غیر قانونی قبضے اور اشیاء کے غائب ہونے کے سلسلے میں لیا گیا ہے۔ میر نے یہ الزام بھی لگایا کہ جب انہوں نے ان سرگرمیوں پر اعتراض کیا اور اپنی جائیداد و سامان کی واپسی کا مطالبہ کیا، تو دھمکیاں دی گئیں۔
تاہم، درخواست گزاروں نے ان دعووں کی تردید کی اور موقف اختیار کیا کہ یہ معاملہ بنیادی طور پر 'نزول' (سرکاری) اراضی سے متعلق ایک دیوانی تنازع ہے۔ انہوں نے زمین پر اپنے قبضے کا دعویٰ کیا اور دلیل دی کہ مذکورہ جگہ پر میر کی کوئی قانونی ملکیت ثابت نہیں ہے۔
انہوں نے جائیداد سے متعلق زیر التوا قانونی کارروائیوں کا بھی حوالہ دیا، جن میں او ڈبلیو پی نمبر 2256/2015 شامل ہے، اور اس ’اتھارٹی لیٹر‘ (اختیار نامے) پر سوال اٹھایا جس کی بنیاد پر میر نے اپنے قبضے کے حقوق ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔
عدالت سے رجوع کرنے سے قبل، میر نے ایس ایچ او سے ایف آئی آر درج کرنے کی درخواست کی تھی اور بعد ازاں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس، سری نگر ساؤتھ ڈویژن سے بھی رابطہ کیا تھا۔ مبینہ طور پر کوئی کارروائی نہ ہونے پر، انہوں نے بی این ایس ایس کی دفعات 173(4) اور 175(3) کے تحت جوڈیشل مجسٹریٹ سے رجوع کیا۔
پولیس نے 19 دسمبر 2025 کی اپنی تفتیشی رپورٹ میں درج کیا کہ میر اس جگہ سے اپنے کاروبار چلا رہے تھے اور وہاں لاکھوں روپے مالیت کے آلات، مشینری، گیس سلنڈر اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔
رپورٹ میں یہ بھی درج کیا گیا کہ بعد ازاں اس جگہ کو مختلف تجارتی اداروں کی جانب سے استعمال کیا جانے لگا، جبکہ وہ مشینری اور سامان، جن کے بارے میں چوری ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، وہاں موجود نہیں تھے۔
اس رپورٹ کے باوجود، مجسٹریٹ نے 31 دسمبر 2025 کو میر کی درخواست مسترد کر دی اور قرار دیا کہ یہ تنازع بنیادی طور پر نوعیت کے اعتبار سے دیوانی (سول) ہے، اور اس کا مناسب حل متعلقہ دیوانی عدالت کے پاس ہی موجود ہے۔
میر نے اس فیصلے کو ایڈیشنل سیشن جج، سری نگر کے روبرو چیلنج کیا، جنہوں نے 2 فروری 2026 کو اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا اور ایس ایچ او کو ہدایت کی کہ وہ ایف آئی آر درج کریں اور معاملے کی تفتیش کریں۔
اس کے بعد، چاروں درخواست گزاروں نے بی این ایس ایس کی دفعہ 528 کے تحت ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے نظرثانی کرنے والی عدالت کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھایا اور یہ دلیل دی کہ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی تھی کہ معاملے کو نئے سرے سے غور کے لیے مجسٹریٹ کے پاس واپس بھیج دیتی۔
ان کے دلائل کو مسترد کرتے ہوئے، جسٹس وانی نے وضاحت کی کہ بی این ایس ایس کے سیکشن 438، 440 اور 442، جو سیکشن 427 کے ساتھ پڑھے گئے ہیں، نے نظر ثانی عدالت کو اختیار دیا ہے کہ وہ چیلنج کے تحت حکم کو تبدیل یا تبدیل کر دے۔
عدالت نے دفعہ 173(3)(i) کے تحت ابتدائی انکوائری اور ایف آئی آر کے اندراج کے بعد باضابطہ تفتیش کے درمیان فرق بھی کیا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ "ابتدائی تفتیش آگے بڑھنے کے لیے ابتدائی طور پر اطمینان تک محدود ہے، جب کہ ایف آئی آر میں تفتیش کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اصل حقائق کا پتہ چل سکے۔"
سیشن کورٹ کی ہدایت کو برقرار رکھتے ہوئے، ہائی کورٹ نے اپنے اس مشاہدے کو دہرایا کہ ایف آئی آر کے اندراج اور حقائق کے سامنے آنے کے بعد، تفتیش کار پورے تنازعے کا جائزہ لینے کے قابل ہو جائے گا۔
ہائی کورٹ نے ’میسرز انڈین آئل کارپوریشن بمقابلہ میسرز این ای پی سی انڈیا لمیٹڈ‘ (2006)، ’کے جگدیش بمقابلہ ادے کمار جی ایس‘ (2020) اور ’کیتھایینی بمقابلہ سدھارتھ پی ایس ریڈی‘ (2025) کے مقدمات میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ حقائق کا ایک ہی مجموعہ دیوانی (سول) اور فوجداری (کرمنل) دونوں طرح کی کارروائیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
تاہم، عدالت نے خبردار کیا کہ فریقین اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق دفعہ 175(3) کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ صرف وہی شخص جو حقیقی معنوں میں متاثرہ ہو اور جس کا دامن صاف ہو وہی مجسٹریٹ سے مداخلت کی درخواست کر سکتا ہے۔
عدالت نے درخواست گزاروں کے اس اعتراض کو بھی مسترد کر دیا کہ سیشن کورٹ کی جانب سے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دینے سے قبل انہیں فریق نہیں بنایا گیا یا ان کا موقف نہیں سنا گیا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ اس حکم میں کسی بھی فرد کو بطور ملزم نامزد نہیں کیا گیا، بلکہ ذمہ دار افراد (اگر کوئی ہوں) کی نشاندہی کا معاملہ تفتیش پر چھوڑ دیا گیا ہے۔
درخواست کو خارج کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ایس ایچ او تھانہ شہید گنج کو ہدایت کی کہ وہ ایڈیشنل سیشن جج کے 2 فروری کے حکم پر عمل درآمد کریں۔
اہم بات یہ ہے کہ عدالت نے تحقیقات کے دائرہ کار کو لاپتہ مشینری، آلات اور دیگر اشیاء سے متعلق الزامات تک محدود کر دیا۔
جسٹس وانی نے وضاحت کی کہ "زمین یا کاروباری احاطے سے متعلق کوئی بھی تنازعہ، اس عدالت یا کسی بھی ماتحت سول/ریونیو عدالت میں زیرِ سماعت دیوانی مقدمے کا ہی حصہ رہے گا۔"
عدالت نے مزید ہدایت کی کہ فریقین زیرِ التوا دیوانی اور ریونیو کارروائیوں میں جاری کیے گئے احکامات کے پابند رہیں گے، یہ کہ متعلقہ عدالتیں ان احکامات میں کوئی ترمیم کر دیں۔