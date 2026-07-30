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کشمیر میں بین الاقوامی سطح کا فلمی میلہ، کیا مقامی سنیما میں نئی روح پھونکے گا؟
فلم ساز، اداکار اور لائن پروڈیوسرز اس انٹرنیشنل فیلم فیسٹیول سے کافی پُرامید بھی ہیں تاہم انہوں نے شکوک و شبہات بھی ظاہر کیے ہیں۔
Published : July 30, 2026 at 4:19 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر ستمبر میں بین الاقوامی فلمی میلے کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ اس تقریب کو ایک اہم سنگ میل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، جس سے خطے کے سنیما کے ساتھ دیرینہ رشتے کو دوبارہ مضبوط بنانے اور جموں و کشمیر کو عالمی فلم سازی کے ایک اہم مرکز کے طور پر متعارف کرانے کی امید ہے۔ تاہم، مقامی فلم سازوں میں جوش و خروش کے ساتھ یہ سوال بھی موجود ہے کہ آیا یہ میلہ فلمی صنعت میں مستقل تبدیلی لائے گا یا محض ایک علامتی ثقافتی تقریب بن کر رہ جائے گا۔
چار روز تک جاری رہنے والے اس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں اینڈ کشمیر (آئی ایف ایف جے کے) 7 سے 10 ستمبر تک شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں منعقد ہوگا۔ یہ میلہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب خطے کی فلمی صنعت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔
سیاسی عدم استحکام کے کئی دہائیوں پر محیط دور کے بعد فلمی شعبے میں بحالی کے کچھ آثار نظر آنے شروع ہوئے تھے، لیکن پہلگام دہشت گرد حملے نے سیاحت اور سرمایہ کاروں کے اعتماد سے متعلق نئی تشویش پیدا کر کے اس شعبے کو ایک اور دھچکا پہنچایا۔ وہیں اس میلے کو حکومت ایک نئے دور کی شروعات کے طور پر دیکھ رہی ہے۔
اس ماہ کے آغاز میں میلے کی ابتدائی تقریب کے موقع پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ "اس اقدام کا مقصد بھارتی سنیما کے ساتھ جموں و کشمیر کے تاریخی تعلق کو بحال کرنا اور فلم سازوں کے لیے سازگار ماحول تیار کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے فلموں کی شوٹنگ کی اجازت کے عمل کو آسان بنانے، پیداواری اخراجات میں کمی اور مقامی نوجوانوں کو مہارتوں کی تربیت دینے پر توجہ دی جائے گی۔"
انہوں نے امید ظاہر کی کہ "یہ فلمی میلہ ہر سال منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی تقریب بنے گا، جو تخلیقی معیشت کو مضبوط کرنے کے ساتھ مقامی فنکاروں اور تکنیکی ماہرین کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔"
اس فیسٹیول کو بین الاقوامی سطح پر ملنے والی شرکت سے بھی تقویت ملی ہے۔ میلے کے منتظمین کے مطابق، پہلی بار منعقد ہونے والے اس فیسٹیول کے لیے تقریباً 50 ممالک سے اب تک 875 فلموں کی اسکریننگ کی درخواست موصول ہو چکی ہے، جو اس تقریب میں بڑھتی عالمی دلچسپی کی عکاسی کرتی ہیں۔
ایک میلہ ناکافی
تاہم، کشمیر سے وابستہ فلمی برادری کے کئی افراد کا ماننا ہے کہ صرف ایک بین الاقوامی فلمی میلے کا انعقاد ایسی صنعت کو بحال نہیں کر سکتا جو کئی دہائیوں سے ادارہ جاتی تعاون، مالی مدد اور جدید بنیادی ڈھانچے کی کمی کا شکار رہی ہے۔
سینئر اداکار، فلم ساز اور ثقافتی کارکن مشتاق علی احمد خان اس اقدام کو اہم قرار دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ میلے کے انعقاد کے طریقۂ کار سے متعلق کچھ خدشات موجود ہیں۔ خان کے مطابق بین الاقوامی معیار کی اس تقریب کی تیاریاں عجلت میں کی جا رہی ہیں۔
انہوں نے کہا: "یہ فلمی میلہ بہت جلد بازی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ فلموں کی نمائش سے پہلے ان کا جائزہ لینے اور تجزیہ کرنے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ اس عمل کا آغاز جولائی میں ہوا اور فلمی میلہ اسی سال ستمبر میں منعقد ہونا ہے۔"
پیچیدگیاں
کشمیر میں پانچ فلمی میلوں اور پونے میں ایک فلمی میلے کا انعقاد کر چکے خان نے کہا کہ وہ ایسی تقریبات کے انعقاد میں شامل پیچیدگیوں سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے کہا: "جموں و کشمیر میں مجھ سے بہتر شاید ہی کوئی جانتا ہو کہ فلمی میلوں کا انعقاد اور انتظام کس طرح کیا جاتا ہے۔ تاہم ان کی سب سے بڑی تشویش مقامی فلمی برادری کی بامعنی شرکت نہ ہونا ہے۔
جلد بازی
خان نے الزام عائد کیا کہ "میلے کی منصوبہ بندی میں مقامی فلمی شعبے سے وابستہ افراد کو مناسب طور پر شامل نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ تقریب کشمیری فلم سازوں کے لیے طویل مدت میں فائدہ مند ثابت ہونے کا امکان کم ہے۔"
انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ چھ سے سات برس سے کشمیر میں فلمی میلہ منعقد کرنے کے خیال کے بارے میں جموں و کشمیر انتظامیہ سے رابطے میں تھے، لیکن اب تک ان کی یہ تجویز عملی شکل اختیار نہیں کر سکی تھی۔
اداکاروں کا سوال
اداکار میر سرور، جو کیسری، بجرنگی بھائی جان، جولی ایل ایل بی 2، ڈشوم، شیرشاہ، مشن مجنو اور فینٹم سمیت کئی بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کر چکے ہیں، نے کہا کہ کشمیر میں اس سے قبل بھی فلمی میلے منعقد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ "کیا یہ میلہ واقعی نئے اور ابھرتے ہوئے فلم سازوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔"
جموں و کشمیر حکومت کے اس اقدام کا خیرمقدم کرتے ہوئے میر سرور نے کہا: "یہ جموں و کشمیر میں منعقد ہونے والا پہلا فلمی میلہ نہیں ہے۔" تاہم انہوں نے تسلیم کیا کہ اس میلے میں کشمیری فلموں کے لیے ایک الگ زمرہ رکھا گیا ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ صرف اس نوعیت کی شناخت کافی نہیں۔
انہوں نے کہا، "ایک نئے فلم ساز کو فلم بنانے کے عمل اور مالی معاملات، دونوں میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلمی میلہ ایسا پلیٹ فارم بن سکتا ہے؟"
میر سرور کے مطابق، فلم سازی کے خواہش مند نوجوانوں کو صرف ایک مرتبہ اپنی صلاحیت دکھانے کا موقع نہیں بلکہ مسلسل رہنمائی، فلمی صنعت سے رابطے اور مالی وسائل تک آسان رسائی درکار ہوتی ہے۔
بنیادی دھانچے پر سرمایہ کاری پر زور
انہوں نے جموں و کشمیر میں فلم سازی کے بنیادی ڈھانچے پر حکومت کی جانب سے زیادہ سرمایہ کاری کا بھی مطالبہ کیا۔ "میرے ساتھ ساتھ کئی فلم سازوں نے فلمیں بنانے کے لیے قرضہ لیا ہے، کیا ایک نیا فلم ساز 50 لاکھ روپے کا خرچ برداشت کر سکتا ہے؟"
میر سرور نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر فلموں کی نمائش زیادہ تر صرف ایک ہی مقام تک محدود رکھی گئی تو کیا یہ میلہ وسیع عوامی حلقوں تک پہنچ سکے گا؟ انہوں نے تجویز دی کہ ٹیگور ہال کو بھی میلے کے مقامات میں شامل کیا جانا چاہیے تھا۔
اداکار اور لائن پروڈیوسر جاوید گورا نے بھی ملتے جلتے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقامی فلمی ماہرین اکثر بڑی فلمی پروڈکشنز کو کشمیر لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن بڑے سرکاری پروگراموں کے دوران انہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
انہوں نے کہا: "ہم بڑی پروڈکشن کمپنیز کو کشمیر میں شوٹنگ کے لیے آمادہ کرنے پر اپنی جیب سے بھاری رقم خرچ کرتے ہیں۔ ہم فنکاروں کو فلم سازی کے لیے کشمیر آنے پر قائل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو مقامی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔"
گورا نے الزام عائد کیا کہ رائل اسپرنگس گالف کورس میں منعقد ہونے والی ابتدائی تقریب میں کوئی مقامی فنکار موجود نہیں تھا، حالانکہ انتظامیہ کے پاس مقامی فنکاروں اور ہنرمند افراد کی ایک باقاعدہ فہرست موجود ہے۔
انہوں نے کہا: "ہم کشمیر میں فلمی میلہ منعقد کرنے پر حکومت کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ناظرین کو ایک ہی جگہ مختلف نوعیت کی فلمیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ تاہم، اس میلے کا جموں و کشمیر میں فلم سازی کی ثقافت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔"
انہوں نے مزید کہا کہ ایک وقت تھا جب کشمیر بالی ووڈ کی پسندیدہ شوٹنگ گاہوں میں شمار ہوتا تھا اور یہاں فلمائے گئے یادگار مناظر بھارتی سنیما کی بصری شناخت کا حصہ بن گئے تھے۔ تاہم، کئی دہائیوں تک جاری دہشت گردی نے فلمی سرگرمیوں کو بری طرح متاثر کیا، جس کا اثر صرف اداکاروں اور تکنیکی ماہرین پر ہی نہیں بلکہ ٹرانسپورٹ سے وابستہ افراد، ہوٹل مالکان اور مقامی پروڈکشن عملے پر بھی پڑا۔
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