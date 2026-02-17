ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سول سروسز کوالیفائی کرنے والے فضائیہ کے اہلکار کو ہائی کورٹ سے راحت
ہائی کورٹ نے تین لاکھ روپے ادائیگی کی شرط پر ایئر فورس اہلکار کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 17, 2026 at 5:57 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک اہم فیصلے میں بھارتی فضائیہ کے ایک اہلکار کو سروس سے فارغ ہونے کی اجازت دے دی ہے تاکہ وہ جموں و کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس (جے کے اے ایس) میں بحیثیت ایک افسر اپنی خدمات کو جاری رکھ سکے، تاہم اس کے لیے تین لاکھ روپے فضائیہ حکام کو ادا کرنے ہوں گے۔
جسٹس سنجے دھر نے جموں میں زیر سماعت ایک درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا: ’’اگرچہ درخواست گزار نے سروس قواعد کی خلاف ورزی کی ہے، تاہم انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی پیشہ ورانہ ترقی کو مستقل طور پر متاثر نہ ہونے دیا جائے۔‘‘
درخواست گزار ہمت کمار رینہ 27 جون 2006 کو انڈین ایئر فورس میں میڈیکل اسسٹنٹ کے طور پر شامل ہوئے تھے اور ان کی سروس مدت 26 جون 2026 تک مقرر تھی۔ دوران ملازمت انہوں نے 2010 میں گریجویشن مکمل کی۔ بعد ازاں جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن کی جانب سے 2016 میں جاری نوٹیفکیشن کے تحت انہوں نے کامن انٹرنس امتحان میں شرکت کے لیے اجازت طلب کی، تاہم فضائیہ حکام نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ’’متعلقہ عہدہ گروپ اے کے زمرے میں نہیں آتا۔‘‘
اجازت نہ ملنے کے باوجود رینا نے امتحان دیا، کامیاب ہوئے اور 2019 میں جے کے اے ایس کے جونیئر اسکیل آفیسر کے طور پر منتخب کر لیے گئے۔ تقرری کے بعد انہوں نے فضائیہ سے ریلیز کی درخواست دی، مگر مجاز اتھارٹی نے اسے مسترد کر دیا۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے ریلیز سرٹیفکیٹ جاری کرنے اور سول سروس جوائن کرنے پر ممکنہ محکمانہ کارروائی روکنے کی استدعا کی۔
عدالت نے قرار دیا کہ فضائیہ نے اپنے قواعد کی درست تشریح کی تھی اور درخواست گزار دراصل مطلوبہ اہلیت پر پورا نہیں اترتے تھے، اس لیے ان کی درخواست مسترد کرنا قانونی طور پر درست تھا۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ فوجی اہلکار کو اپنی مدت ملازمت کے دوران ازخود سروس چھوڑنے کا غیر مشروط حق حاصل نہیں۔
اس سلسلے میں عدالت نے سپریم کورٹ آف انڈیا کے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج کی آپریشنل تیاری کو متاثر کرنے والی کسی بھی عمومی آزادی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تاہم عدالت نے معاملے کے انسانی پہلو پر بھی غور کرتے ہوئے فیصلے میں کہا کہ ’’درخواست گزار ضلع ڈوڈہ کے ایک دور افتادہ اور شورش زدہ علاقے سے تعلق رکھتا ہے، محدود وسائل کے باوجود انہوں نے ملازمت کے ساتھ تعلیم جاری رکھی اور بغیر کسی کوچنگ کے مسابقتی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی جو قابل ستائش ہے۔‘‘
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ فضائیہ میں ان کی سروس کے دوران کوئی نظم و ضبط کی خلاف ورزی سامنے نہیں آئی ہے اور انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ اپنے سبھی فرائض انجام دیے۔
فیصلے میں کہا گیا کہ چونکہ 2019 سے اب تک تقریباً سات برس گزر چکے ہیں اور اس مرحلے پر انہیں دوبارہ فضائیہ میں شامل کرنا ان کے انتظامی کیریئر کو عملی طور پر ختم کر دے گا۔ تاہم عدالت نے واضح کیا کہ سروس قواعد کی خلاف ورزی کے باعث انہیں مکمل رعایت بھی نہیں دی جا سکتی۔
چنانچہ عدالت نے درخواست نمٹاتے ہوئے ہدایت دی کہ فضائیہ حکام دو ماہ کے اندر تین لاکھ روپے جمع کرانے کی شرط پر درخواست گزار کو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ اور ڈسچارج سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ عدالت نے مزید کہا کہ ’’اگر فضائیہ کی جانب سے کوئی واجبات ادا کیے جانے باقی ہوں تو مذکورہ رقم ان میں سے منہا کی جا سکتی ہے۔‘‘
