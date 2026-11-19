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کیا ایف آئی آر درج کرنے کا حکم چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ نے معاملہ بڑے بینچ کو بھیج دیا
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے مختلف عدالتی فیصلوں میں تضاد کا حوالہ دیتے ہوئے اہم قانونی سوال بڑے بینچ کو بھیج دیے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2026 at 8:29 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے ایک اہم قانونی سوال پر فیصلہ کرنے کے لیے معاملہ بڑے بینچ کے سپرد کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ سوال مجسٹریٹ کی جانب سے ایف آئی آر درج کرنے اور پولیس کو تحقیقات کا حکم دینے سے متعلق ہے۔ عدالت نے کہا کہ اس معاملے میں مختلف عدالتی فیصلوں کے باعث قانونی صورتحال واضح کرنے کے لیے بڑے بینچ کی مستند رائے ضروری ہے۔
جسٹس سنجے پریہار نے ایک دوسرے سے جڑی دو عرضیوں کی سماعت کے دوران کہا کہ موجودہ قانونی موقف پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ فوجداری قانون میں عبوری اور درمیانی نوعیت کے عدالتی احکامات کے درمیان کیا فرق ہے؟ 27 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ 17 نومبر کو CRM(M) نمبر 678/2021 اور CRM(M) نمبر 179/2025 میں سنایا گیا۔ عدالت نے 2 نومبر کو فیصلہ محفوظ رکھا تھا۔
کیا ہے اصل سوال؟
عدالت کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا ضابطہ فوجداری (CrPC) کی دفعہ 156(3) کے تحت مجسٹریٹ کی جانب سے ایف آئی آر درج کرنے اور تحقیقات کا حکم لازمی طور پر عبوری حکم تصور ہوگا، جسے دفعہ 397(2) کے تحت نظرثانی کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ یا پھر اسے درمیانی نوعیت کا حکم قرار دیا جا سکتا ہے، جس کے خلاف نظرثانی کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے؟
یکم جولائی 2024 سے نافذ ہوئے بھارتیہ ناگرک سرکشا سنہتا (BNSS) میں ان دفعات کے مساوی دفعات بالترتیب 175(3) اور 438(2) ہیں۔ ہائی کورٹ نے نوٹ کیا کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے "فادر تھامس بنام ریاست اتر پردیش" مقدمے میں قرار دیا تھا کہ اس طرح کے احکامات عبوری نوعیت کے ہوتے ہیں اور جس شخص کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ انہیں نظرثانی کے ذریعے چیلنج نہیں کر سکتا۔ تاہم، بمبئی ہائی کورٹ نے اس سے مختلف قانونی موقف اختیار کیا ہے اور ایسے معاملات میں نظرثانی کی عدالت کے اختیار کو تسلیم کیا ہے۔
جموں و کشمیر ہائی کورٹ بھی اس سے پہلے "ست پال شرما بنام پون سنگھ راٹھور" مقدمے میں قرار دے چکی ہے کہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 156(3) کے تحت تحقیقات کا حکم عبوری نوعیت کا ہوتا ہے اور اسے فوجداری نظرثانی کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
جموں کشمیر ہائی کورٹ کا مشاہدہ
جسٹس پریہار نے کہا کہ عدالتی اصولوں کے تحت ایک ہی سطح کا بینچ اپنے پہلے کے فیصلے کو صرف اس بنیاد پر مسترد نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی دوسرا قانونی مؤقف زیادہ مناسب لگتا ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا:"اگر پہلے فیصلے کی درستگی پر شک کرنے کی ٹھوس وجوہات موجود ہوں تو مناسب طریقہ یہی ہے کہ معاملہ بڑے بینچ کے سامنے بھیجا جائے۔"
فیصلے میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مجسٹریٹ ایف آئی آر درج کرنے کا حکم محض رسمی طور پر نہیں دے سکتا بلکہ اسے دفعہ 156(3) کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرنے سے پہلے الزامات، ان کے حق میں پیش کیے گئے مواد اور قانون کی ضروری شرائط کا خود جائزہ لینا ہوگا۔
سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ
سپریم کورٹ کے "پرینکا سریواستو بنام ریاست اتر پردیش" اور "انیل کمار بنام ایم کے ایّاّپا" کے کیسوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ مجسٹریٹ سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ محض درخواست آگے بڑھانے والے افسر کا کردار ادا کرے۔ جسٹس پریہار نے کہا، "تحقیقات کا حکم الزامات اور اختیارات کے استعمال سے متعلق قانونی شرائط کا آزادانہ عدالتی جائزہ لینے کے بعد ہی دیا جانا چاہیے۔"
عدالت نے یہ بھی کہا کہ جب کسی سرکاری ملازم کے خلاف الزامات عائد کیے جائیں تو اس معاملے میں قانون کے تحت حاصل تحفظات کو بھی مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
عدالت نے واضح کیا کہ یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ کسی پولیس افسر کے خلاف پیشگی منظوری کے بغیر کبھی بھی تحقیقات کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ تاہم، جہاں قانون کسی خاص منظوری یا لازمی شرط کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے، وہاں مجسٹریٹ اسے نظرانداز نہیں کر سکتا۔
محض ایف آئی آر گرفتاری کے لیے کافی وجہ نہیں
فیصلے میں ایف آئی آر درج ہونے کے بعد شکایت میں نامزد افراد پر اس کے ممکنہ اثرات کا بھی ذکر کیا گیا۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ فوجداری تحقیقات سے کسی شخص کی آزادی، ساکھ اور نجی زندگی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کیا کہ ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ متعلقہ شخص کو خود بخود گرفتار کیا جا سکتا ہے۔
عدالت نے کہا: "تحقیقات کا حکم اس بات کا عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا کہ شکایت میں نامزد شخص نے کوئی جرم کیا ہے۔" عدالت نے مزید کہا کہ تحقیقاتی اداروں کو الزامات کی غیر جانبداری سے جانچ کرنی چاہیے اور ایسے شواہد جمع کرنے چاہئیں جو الزامات کی تائید بھی کریں اور ان کی تردید بھی۔
دو مقدمات، ایک اہم قانونی سوال
ان دونوں میں سے پہلا مقدمہ CRM(M) نمبر 678/2021 ہے، جو اس وقت کے جموں کے ایس ایس پی شری دھر پاٹل، سائبر کرائم پولیس اسٹیشن کے ذریعے اس وقت کے ڈی ایس پی پرپکر سنگھ اور اس وقت کے جانی پور ایس ایچ او نریش کمار کی جانب سے دائر کیا گیا تھا۔
عرضی گزاروں نے نیہا چاولہ کی شکایت پر شروع کی گئی کارروائی کو چیلنج کیا تھا۔ انہوں نے سینئر پولیس افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے حکم پر سوال اٹھاتے ہوئے عدالت کے دائرہ اختیار اور قانونی تحفظات کے معاملات کو اجاگر کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاں قانون کے تحت پیشگی منظوری ضروری ہو، وہاں اس شرط کو پورا کرنا لازمی ہے۔
دوسری عرضی CRM(M) نمبر 179/2025 بھارت بھوشن اور انوج سجوترا نے دائر کی تھی۔ انہوں نے نیلم گورکھا کی شکایت پر ایف آئی آر درج کرنے کے حکم کو چیلنج کیا تھا۔ یہ تنازعہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال بشناہ کے قریب واقع دکان بنام "نیشنل میڈیکل ہال" سے متعلق ہے۔ عرضی گزاروں کا دعویٰ تھا کہ وہ 1993 سے اس دکان پر قابض ہیں۔ انہوں نے اس سے پہلے زبردستی بے دخل کیے جانے سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے سول عدالت سے بھی رجوع کیا تھا۔
مجسٹریٹ نے 3 جون 2024 کو شکایت کنندہ کی جانب سے دفعہ 156(3) کے تحت دائر درخواست پر ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس حکم کے خلاف دائر نظرثانی کی درخواست کو ایڈیشنل سیشن جج جموں نے 28 فروری 2025 کو یہ کہتے ہوئے خارج کر دیا تھا کہ ایسی درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔
ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ صرف ان دو مقدمات تک ہی محدود نہیں بلکہ فوجداری عدالتوں کے لیے بھی اس کی مسلسل اہمیت ہے، خاص طور پر BNSS کی دفعہ 175(3) متعارف ہونے کے بعد، جس میں اضافی طریقہ کار سے متعلق حفاظتی شرائط شامل کی گئی ہیں۔
عدالت نے بڑے بینچ کے غور کے لیے چھ سوالات تیار کیے ہیں۔ ان میں یہ سوال بھی شامل ہے کہ آیا دفعہ 156(3) کے تحت دیے گئے احکامات درمیانی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، درخواست پر فیصلہ ہونے یا نہ ہونے کا نظرثانی کے حق پر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا دائرہ اختیار میں خرابی یا لازمی قانونی شرائط پوری نہ ہونے کے معاملے کو نظرثانی کے دوران جانچا جا سکتا ہے؟
بڑے بینچ سے یہ وضاحت بھی طلب کی گئی ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے، تحقیقات کے دوران اور پولیس رپورٹ پیش ہونے یا عدالت کی جانب سے الزامات کا نوٹس لینے کے بعد نظرثانی کی عدالت کس حد تک مداخلت کر سکتی ہے۔
ہائی کورٹ نے ان دونوں مقدمات میں نظرثانی کی درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا اور نہ ہی الزامات کی حقیقت پر کوئی رائے ظاہر کی۔ اس کے بجائے عدالت نے رجسٹری کو ہدایت دی کہ دونوں عرضیوں کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ مناسب بڑے بینچ کی تشکیل کے بارے میں حکم دیا جا سکے۔
عدالت نے کہا، "اس معاملے میں قانون کے تحت نظرثانی پر عائد پابندی اور عبوری و درمیانی نوعیت کے احکامات کے درمیان فرق کی تشریح سے متعلق ایک اہم قانونی سوال شامل ہے۔"
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