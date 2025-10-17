ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بلی کے کاٹنےسے کیا اسقاط حمل ہو سکتا ہے، کیا حاملہ خاتون بلی گھر میں رکھ سکتی ہے
ان دنوں بلی گھر میں پالنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے،تاہم گھر میں حاملہ خاتون ہوتوبلی سےکن خطرات کا احتمال ہے ڈاکٹرکی رائےجانتے ہیں
Published : October 17, 2025 at 5:54 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین ): کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران بلی پالنے کا شوق بڑھ گیا ہے، خاص کر نوجوانو نسل بلیوں کے پالنے کے شوقین نظر آرہے ہیں اور مغربی ممالک کی طرح اب یہاں بھی بلیوں کی خرید و فروخت کے لیے باضابطہ طور پر دکانیں موجود ہیں۔ وہیں دوسری جانب بلیوں کے حملوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ ایسے میں بلیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد خاص کر حاملہ خواتین میں اسقاط حمل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔
کشمیر صوبے میں گزشتہ تین ماہ کے دوران پالتوں بلیوں کے حملوں میں 1864 افراد زخمی ہوئے ۔جن میں 956 خواتین شامل ہیں۔ بلیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد میں ٹوکزو پلازمہ نامی بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بلیوں کے فضلے میں موجود یہ انفیکشن سردرد،جلد میں سرخی ،ہلکا بخار اور حاملہ خواتین میں اسقاط حمل کا سبب بنتا ہے۔وہیں یہ بیماری ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔
سینٹرل ویٹنری اسپتال سرینگر کے سپر انٹنڈنٹ ڈاکٹر سید الطاف گیلانی کہتے ہیں کہ کشمیر میں بلی پالنے کا رجحان اس قدر بڑھ گیا ہے کہ روزانہ کی او پی ڈی سینٹر میں تقریباً ڈھائی سو پالتوں جانوروں کا علاج کرتے ہیں۔جن میں 90 فیصد بلیاں ہی ہوتی ہیں۔ سرینگر کے ایک پالتو جانوروں کے دکان مالک کا کہنا ہے "ہماری دکان پر روزانہ کئی لوگ آتے ہیں جو مختلف رنگ و نسل کی بلیاں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ایرانی بلیاں اور دیگر غیر ملکی نسل کی بلیاں قابل ذکر ہے۔
تاہم ماہرین حیوانات خبردار کرتے ہیں کہ بلی کا کھروچ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اس کا کاٹنا ۔ایسے میں بلی پالنے سے پہلے ان کی ضروریات اور دیکھ بھال کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بلیوں کی صحت کا خیال رکھنا، ویکسین لگوانا، وقتًا فوقتاً چیک اپ اور انہیں مناسب خوراک فراہم کرنا ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔
سوشل میڈیا نے کشمیر میں بلی کو پالنے کے رجحان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔انسٹاگرام اور فیس بک پر بلیوں کے تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد کئی لوگ انہیں پالنے کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔