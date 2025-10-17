ETV Bharat / jammu-and-kashmir

بلی کے کاٹنےسے کیا اسقاط حمل ہو سکتا ہے، کیا حاملہ خاتون بلی گھر میں رکھ سکتی ہے

ان دنوں بلی گھر میں پالنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے،تاہم گھر میں حاملہ خاتون ہوتوبلی سےکن خطرات کا احتمال ہے ڈاکٹرکی رائےجانتے ہیں

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 17, 2025 at 5:54 PM IST

سرینگر ( پرویز الدین ): کشمیر میں گزشتہ چند برسوں کے دوران بلی پالنے کا شوق بڑھ گیا ہے، خاص کر نوجوانو نسل بلیوں کے پالنے کے شوقین نظر آرہے ہیں اور مغربی ممالک کی طرح اب یہاں بھی بلیوں کی خرید و فروخت کے لیے باضابطہ طور پر دکانیں موجود ہیں۔ وہیں دوسری جانب بلیوں کے حملوں میں بھی تیزی آئی ہے۔ ایسے میں بلیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد خاص کر حاملہ خواتین میں اسقاط حمل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔

کشمیر صوبے میں گزشتہ تین ماہ کے دوران پالتوں بلیوں کے حملوں میں 1864 افراد زخمی ہوئے ۔جن میں 956 خواتین شامل ہیں۔ بلیوں کے حملوں میں زخمی ہونے والے افراد میں ٹوکزو پلازمہ نامی بیماری ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ بلیوں کے فضلے میں موجود یہ انفیکشن سردرد،جلد میں سرخی ،ہلکا بخار اور حاملہ خواتین میں اسقاط حمل کا سبب بنتا ہے۔وہیں یہ بیماری ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔

گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر میں شعبہ کمیونٹی میڈیسن کے سربراہ ڈاکٹر ایم سلیم خان کہتے ہیں کہ بلیوں کے حملے سے ٹوکزوپلازموسس نامی بیماری انفیکشن سے ہوتی ہے اور یہ انفکیشن بلیوں کے فضلے کے ساتھ باہر آتا ہے۔جو اگربلاواسطہ طور پر اگر حاملہ خواتین کو منتقل ہوجائے تو اسقاط حمل کا خطرہ بن سکتا ہےکشمیر میں اگرچہ گھروں میں پالتو جانور رکھنے کا شوق پہلے بھی موجود تھا البتہ اب بلیاں خاص طور پر لوگوں کی توجہ کا مرکز بن رہی ہیں۔ جس کے نتیجے میں اس سینٹر میں بیمار بلیوں کا علاج کروانے کے لیے دن بھر لوگوں کی بھیڑ رہتی ہے۔ اس رجحان کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ بلیاں کم جگہ میں رہ سکتی ہیں جبکہ ان کی دیکھ بھال بھی دوسرے جانوروں کے بہ نسبت آسان ہے۔ لوگ ان کے دوستانہ رویے، خوبصورت شکل، اور نرم مزاجی اور انسیت کی وجہ سے انہیں گھر میں پالنے کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایسے میں بلیاں پالنے کے تعلق سے لوگ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔
سینٹرل ویٹنری اسپتال سرینگر کے سپر انٹنڈنٹ ڈاکٹر سید الطاف گیلانی کہتے ہیں کہ کشمیر میں بلی پالنے کا رجحان اس قدر بڑھ گیا ہے کہ روزانہ کی او پی ڈی سینٹر میں تقریباً ڈھائی سو پالتوں جانوروں کا علاج کرتے ہیں۔جن میں 90 فیصد بلیاں ہی ہوتی ہیں۔ سرینگر کے ایک پالتو جانوروں کے دکان مالک کا کہنا ہے "ہماری دکان پر روزانہ کئی لوگ آتے ہیں جو مختلف رنگ و نسل کی بلیاں خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خاص طور پر ایرانی بلیاں اور دیگر غیر ملکی نسل کی بلیاں قابل ذکر ہے۔

جانوروں کا اسپتال
تاہم ماہرین حیوانات خبردار کرتے ہیں کہ بلی کا کھروچ اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ اس کا کاٹنا ۔ایسے میں بلی پالنے سے پہلے ان کی ضروریات اور دیکھ بھال کے بارے میں مکمل آگاہی حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ بلیوں کی صحت کا خیال رکھنا، ویکسین لگوانا، وقتًا فوقتاً چیک اپ اور انہیں مناسب خوراک فراہم کرنا ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔

حاملہ خاتون ہوتوبلی سےکن خطرات کا احتمال ہے
مزید پڑھیں: کشمیر میں بلی کے کاٹنے کے واقعات کتے کے کاٹنے سے بھی زیادہ

سوشل میڈیا نے کشمیر میں بلی کو پالنے کے رجحان کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔انسٹاگرام اور فیس بک پر بلیوں کے تصاویر اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد کئی لوگ انہیں پالنے کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔

