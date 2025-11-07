ETV Bharat / jammu-and-kashmir
لشکر طیبہ کے ساتھ ’چھوٹی بہن‘ کے روابط ثابت، ہائی کورٹ نے PSAکو دیا جائز قرار
شائستہ مقبول نامی ایک خاتون کی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتاری کو ہائی کورٹ نے جائز قرار دیتے ہوئے ضمانتی عرضی مسترد کر دی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 7, 2025 at 5:58 PM IST
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے شمالی کشمیر کے بانڈی پورہ ضلع سے تعلق رکھنے والی شائستہ مقبول نامی ایک خاتون کی حراست کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے خلاف پبلک سیفٹی ایکٹ (پی ایس اے) کے تحت جاری حکم کو درست قرار دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ خاتون کی سرگرمیاں ’’جموں و کشمیر کی سلامتی کے لیے نقصان دہ‘‘ پائی گئی ہیں۔
یہ فیصلہ چیف جسٹس ارون پالی اور جسٹس رجنیش اوسوال پر مشتمل ڈویژن بینچ نے دیا، جس میں شائستہ مقبول کی جانب سے دسمبر 2023 کے حراستی حکم کے خلاف دائر اپیل کو خارج کر دیا گیا۔
عدالت کے مطابق، حراست ’’قابل جواز اور مستند انٹیلی جنس معلومات‘‘ پر مبنی ہے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ شائستہ مبینہ طور پر لشکر طیبہ (LeT) کی اوور گراؤنڈ ورکر (OGW) کے طور پر سرگرم تھیں۔ جسٹس اوسوال نے اپنے آٹھ صفحات پر مشتمل فیصلے میں لکھا: ’’حراستی بنیادوں میں بتایا گیا ہے کہ شائستہ مقبول ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ کی ہمدرد (Admirer) ہے اور اُن کے مُصیب لکھوی نامی ملی ٹنٹ، جو تنظیم کے شریک بانی ذکی الرحمان لکھوی کے بھتیجے ہیں، کے ساتھ تعلقات تھے۔‘‘
پولیس ریکارڈ کے مطابق مُصیب لکھوی 2016 سے 2018 کے درمیان شمالی کشمیر میں سرگرم تھا اور بعد میں ایک جھڑپ کے دوران مارا گیا۔ بعد ازاں، شائستہ نے مبینہ طور پر پاکستان میں مقیم ہینڈلرز ابو زہران اور ابو ہنس سے روابط قائم کیے اور سیاست دانوں اور محفوظ شخصیات کی نقل و حرکت سے متعلق معلومات خفیہ چینلز کے ذریعے منتقل کیں۔
ڈوزیئر میں شائستہ کو ’’لشکر کی ایڈمائرر اور او جی ڈبلیو (OGW)‘‘ قرار دیا گیا ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا پر فرضی ناموں بشمول ’’چھوٹی بہن‘‘ اور "Lakhvi Musaib" کے ذریعے رابطے برقرار رکھے۔ دفاعی وکیل ایڈووکیٹ مختار احمد مکرو نے موقف اختیار کیا کہ یہ حراست ’’مبہم اور من مانی‘‘ ہے اور اس میں کسی مخصوص واقعے یا تاریخ کا ذکر نہیں، تاہم عدالت نے اس دلیل کو مسترد کیا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ ’’ریسپانڈنٹ نمبر 2 نے واضح طور پر اُن افراد کے نام دیے ہیں جن سے شائستہ رابطے میں تھیں، اس لیے حراست کو مبہم نہیں کہا جا سکتا۔‘‘ عدالت نے مزید کہا کہ چونکہ شائستہ کی سرگرمیاں ’’خفیہ اور پوشیدہ نوعیت کی‘‘ تھیں، اس لیے عام فوجداری قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی ممکن نہیں تھی۔
فیصلے میں سپریم کورٹ کے 1972 کے مقدمہ ’’ساستی بمقابلہ ریاست مغربی بنگال‘‘ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کی سرگرمیاں ریاستی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں تو ثبوت کی کمی کے باوجود احتیاطی حراست (Preventive Detention) جائز ہے۔
عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے اور شائستہ کو 30 صفحات پر مشتمل حراستی مواد فراہم کیا گیا، انہیں مشاورتی بورڈ کے سامنے ذاتی سماعت کا موقع دیا گیا اور ان کی نمائندگی پر مناسب غور کیا گیا۔
آخر میں بینچ نے کہا: ’’ہم نے وِرِٹ کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا ہے اور اس میں کوئی خامی نہیں پائی۔ لہٰذا اپیل کو خارج کیا جاتا ہے۔‘‘
